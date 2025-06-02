樂基兒否認戀「女星殺手」潘啓翀 孫慧雪為四宗罪解畫 (20:22)

樂基兒（Gaile）與孫慧雪早前在澳門出席品牌活動，Gaile到澳門工作特別開心，笑說：「其實我喺澳門出世，活動上又可以見番好多朋友，真係好耐冇見。」Gaile在峇里居住，兒子也在當地讀書，香港有工作便返港，在峇里主要照顧小朋友。

問她做單親媽咪是否感到佷吃力？Gaile說：「要做一個單親媽咪有好同唔好，有時自己有好多工作要做，但你都一定要抽時間去照顧小朋友，做好媽咪嘅本分，加上佢爹哋唔喺身邊，我更要做埋爹哋嗰份，至於好處就係自己可以話晒事，我可以點教就點教，唔需要咩都同人商量，我就係呢個家嘅『王』。」問她是否怪獸家長？她說：「我唔知咩叫怪獸家長，但我承認我係同其他家長有啲唔同，因為我14歲就做model，自己好多地方住過，接觸過好多唔同文化，我較會用自己嘅方式同諗法去做。如果你覺得我係怪，我就係怪。」

早前有報道Gaile在港密會「女星殺手」潘啓翀，她否有新歡，目前她是單身。提到Gaile首任丈夫黎明剛巧在澳門開演唱會，她坦言跟前夫沒有聯絡，但得知Leon開演唱會也祝賀一切順利。

孫慧雪早前拍攝「變成清潔廁所特工」的短片在社交平台分享，被網民力數四宗罪，她回應：「有網民話我著長裙蹲低洗廁所，條裙拖晒地，我想解釋其實我係特登，我係想講有時媽咪為咗個小朋友，係會好忘我，唔知大家點解睇唔出。拍攝地方係我自己屋企，有人留言叫我掉咗條裙，我想講我啲衫係著十年，有啲網民真係睇得好投入，多謝支持。」阿雪表示會接受所有意見，並繼續努力創作短片。

（即時娛樂)