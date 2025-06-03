馮允謙失落最優秀流行男歌手大獎︰不如叫MC讓讓我 (13:49)

馮允謙（Jay Fung）於昨晚（2日）舉行的《第46屆十大中文金曲頒獎音樂會》上奪得5個歌手獎項，連同2個作曲人獎，成為頒獎禮大贏家，惟最想要的「最優秀流行歌手大獎-男歌手」 卻被張天賦（MC）捧走。他受訪時稱沒想到會大豐收︰「每次得獎也很難得，特別是這幾年。回想初入行時，沒很多人認識，如今能有一班粉絲支持，實在是難得的事，希望以得獎來回饋他們。」談及再與「最優秀流行男歌手大獎」擦身而過，Jay坦言來到這個階段，能在舞台上唱歌比獎項更重要。他笑說：「不如叫MC讓讓我，他已經很厲害了﹗我也替他開心，希望未來能為他創作更多作品，一同努力。」

對於司儀誤讀其歌曲《會再見的》名字為《會過去的》，Jay表示不介意，隨後提起在頒獎台上稱想放假，事後覺得實在不應該。他說︰「這樣顯得很自私，畢竟一直努力拼搏的同事才更需要假期。不過，我還是會安排一個短暫假期。」他坦言，每次萌生放假的念頭時，內心總是充滿矛盾，一方面因長時間未與家人及另一半相聚而愧疚，另一方面卻又難以放下工作，內心掙扎。

鄭欣宜傳已加盟環球唱片，Jay表示：「我不太清楚，也沒向她詢問。希望她開心，製作出自己想要的音樂。」至於同門師弟ANSONBEAN暫別娛樂圈，Jay寄語他好好休息。

（即時娛樂）