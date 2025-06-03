BIG FOUR邀林海峰夏永康 為8月紅館演唱會海報加持 (17:21)

張衛健（Dicky）、許志安、蘇永康和梁漢文（Edmond）組成的BIG FOUR，將於今年8月9至11日在紅館舉行《BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025》。時隔12年再重組開紅館騷，4子特別重金禮聘林海峰（Jan）構思演唱會海報，並由星級攝影師夏永康親自操刀，捕捉他們最Man、最有型、最突顯超過30年真摯友情一面。

Dicky透露「BIG FOUR」是由Jan命名：「我哋第一張演唱會海報，4個人咬住一支玫瑰花嗰張，就係由Jan幫我哋做。好開心今次我哋三顧草廬，邀請到佢出山。」Jan幽默回應：「嗰次演唱會喺2010年，即係隔咗15年先至有第二個job，都算係咁，我都終於發市！」2013年，他們舉行第二次紅館演唱會，至今相隔12年。

今次演唱會「HAPPY TO SEE YOU ALL 」再由Jan命名，他笑言：「原本諗住佢哋咁耐無見大家，想用『BIG FOUR無穿無爛演唱會』，但中文名呢個唔係幾好，不如諗個英文名，就叫『BIG FOUR BODY CHECK演唱會』，每次上台都係你哋同觀眾嘅一次體檢。」Dicky補充：「唔（做）騷唔知身體好！」Edmond說：「BIG FOUR係我哋嘅『根』，咁耐無見，梗係要一齊搞啲正嘢畀大家啦！」

喜愛時裝，經常為BIG FOUR扮靚的蘇永康，被Jan問他今次四子造型時說：「都要問過你（Jan）先！好開心又再同大家襯衫襯飾物。困難嗎？困難喺我度，我依家嘅size畀唔到佢哋用，除咗啲披肩圍巾之外。要加拐杖、護肘、護膝？好彩，仲未需要！」Jan笑指安仔低胸上陣，安仔即掩住心口及拉開話題：「雖然我哋都成日見面，但一齊喺舞台上出現，真係好耐無感受到，直到今日一齊影海報，感覺到個力量返嚟啦！」

海報拍攝期間，現場播放多首有關友情的歌曲，Jan笑說：「最初揀咗《監獄風雲》首歌《友誼之光》，諗住播呢啲歌幫佢哋帶入情緒，後嚟發覺都唔需要，佢哋4個好快就好自然咁入咗嗰個氛圍，呢個就係大家都好想喺台上見到佢哋畀大家嘅感覺。尤其是Dicky，佢好清楚我想大家表達乜嘢，一直帶住大家，始終都係最大（年紀）。」Dicky一臉認真，扮作有感而發地說：「長輩嘛，『牽牛上樹』係有啲難度，仲要係3隻牛，但係佢哋都算乖、聽話！」

事隔12年，BIG FOUR不但成家立室，蘇永康更成為爸爸。他被問如何湊仔又開騷時說：「輪到佢就番我一次啦！囝囝自出生開始，成日見到呢3位叔叔，又分別睇過佢哋唱歌，但未見過我哋4個同台表演。」Edmond爆料：「佢成日迫個仔！」Dicky說：「BIG FOUR走埋一齊，自自然然就會帶到快樂畀大家，經過咁多年月之後，希望今次除咗快樂，大家有更多得着。」Jan以醇酒形容他們的友誼和情懷。

（即時娛樂）