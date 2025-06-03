黎諾懿當兩餸飯店員考眼力 自掏腰包煮50餐盒贈街坊 (17:52)

黎諾懿將在今晚（3日）播出的新一集TVB節目《一日打工限定》中當一天兩餸飯店員，他在店長芳姐帶領下學習搬材料、倒大鑊飯、記價錢、煮餸、盛菜等工作，考驗體力和記憶力。節目中，諾懿按照芳姐要求拍攝是日菜式，並發送到店舖群組中，卻被嫌棄照片「唔夠靚」。諾懿搞笑地反駁：「唔係我影得唔夠靚，係電話有問題！」除了擺放菜式的位置有講究，諾懿還需要記住不同餸的分量及收費。曾在銀行任職會計的他自豪地說︰「你知唔知我未入行之前係會計師嚟㗎？」不過，他最後因為眼力不足未能過關︰「原來當40碟餸喺晒你面前，你係搵唔到啲餸㗎﹗」

正式開工的諾懿除以「口花」服務態度取勝，還相當闊綽。他的「黎諾懿式雙餸飯」贈送飲品之餘，連餸的分量也比平時多。諾懿還展現了「一心多用」技能，快速完成了11盒外賣，並貼心地送上簽名。席間，他還親自炮製椒鹽鮮魷和一字骨，員工吃罷後都豎起手指公大讚好味。

這次諾懿體驗打工的飯店，平時會免費送飯盒給有需要的街坊，諾懿得悉後決定捐出50份「福飯」，並親自下廚準備茄汁蝦和鹹魚蒸肉餅。他先前往市場購買材料，並於買蝦時請求師傅幫忙挑蝦腸：「可唔可以幫吓手？100隻蝦，我開到聽晚。」原本50人分量的豬肉叫價750元，諾懿成功講價至500元。他下廚時還刻意減少鹽和糖的用量，並於派發「福飯」時叮囑老人家們：「身體健康﹗希望食得開心。」

（即時娛樂）