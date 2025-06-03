盧瀚霆下月30歲恨拍拖 工作佔據九成生活 無法認識新朋友 (19:23)

下月7日是盧瀚霆（Anson Lo）的30歲生日，面對「三十而立」，他坦言未想成家立室︰「很多行內人說男人年過40才最帥、有魅力，而且我入行僅7年，仍有許多事想做，也要肩負養家重任，為退休的父母提供優質生活，讓他們安享晚年。」Anson Lo入行以來鮮有緋聞，他坦言這段時間感情生活一片空白。他內心渴望拍拖，希望找到愛侶，然而感情講求緣分，而現階段的生活幾乎被工作填滿，佔據了九成時間。他表示，身邊遇到的人大多以工作模式相處，彼此友善且有禮，但這樣的氛圍仿佛築起一道牆，加上自己性格慢熱，難作進一步交流。他慨嘆︰「莫說找拍拖對象，要認識MIRROR以外的新朋友也很困難。」

Anson Lo透露小時候曾立志成為醫生，且規劃好人生進程 - 24歲拍拖、26歲結婚、29歲生子。然而，轉眼間快踏入30歲，昔日的目標卻未曾實現。談及擇偶條件，他說︰「外貌、身材及經濟狀况並非最重要的考量，我認為一個人孝順父母，代表品格好。我十分重視家庭，如果身邊朋友對父母不好，關係不好，我會有所顧忌，甚至影響對其的評價。」他坦言至今未有追求者，自己亦難被追求，日常生活中收到的皆是粉絲以言語和禮物示愛。對於是否接受與粉絲交往，他明確表示：「不會有這個想法，應該不會。」至於會不會偷偷拍拖，Anson Lo說︰「不會，大家應該會知，想公開時就公開，我也是個正常人。」他強調不會因粉絲而不拍拖︰「這7年來收到粉絲的訊息，大家都希望我開心。爸媽沒給壓力，沒催促我拍拖。」

談及工作有否出現「七年之癢」，他坦然承認，希望突破既有形象，擺脫以往白淨、斯文的角色定位，嘗試剛陽味濃的男子漢角色，如留鬚、不修邊幅、曬黑膚色等。他亦關注到新歌《你都有今日》MV中飾演醫護人員所引起的網友迴響，期望公司或投資者找他主演醫護題材的戲劇。Anson Lo認為，唯有創作出好作品，才能有更多發展機會。儘管藝人需要很大體力應付工作，尤其熬夜通宵拍攝時令他感到非常疲憊，但他未想過放長假休息，覺得無所事事會失去人生意義，偶爾放一星期假外遊已足夠。

回顧過去7年的發展，Anson Lo坦言有收穫也有取捨。他獲得了多方面的演藝機會，包括劇集、電影、演唱及廣告拍攝，這些都是事業上的重要里程碑。然而，繁忙的工作節奏亦讓他犧牲了很多社交和自由時間。他坦言，曾有一段日子壓力爆煲，因為不懂得處理以致容易哭，又出現胃痛及暈眩等問題。如今，他已克服這段人生課題，透過跑步、均衡飲食調整身心，也參考張繼聰的紓壓方法 - 到沙灘散步，並留出時間自我沉澱、與家人食飯聊天，學會平衡生活節奏。他深信：「沒有人能完全放鬆，適度的緊張能令自己不鬆懈。」

MIRROR隊友姜濤曾透露只剩3年合約，引發外界關注MIRROR的未來。Anson Lo坦言希望續約，但強調未來發展涉及12名成員的意願，並非個人能夠決定。他說︰「我無法預知未來，只能代表自己說想續約。我仍熱愛表演，未想轉行。」被問及可考慮脫離男團單飛發展，Anson Lo表示：「其實我們除了MIRROR的團隊工作，也有個人發展機會，兩者同時進行，互相輔助。如沒有MIRROR，個人發展也沒有那麽好。」

（即時娛樂）