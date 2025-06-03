羅志祥出道30周年澳門開騷 解鎖最強舞力震撼舞台 (20:05)

羅志祥（小豬）日前在澳門舉行《2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站》，帶領超過20名舞者舞力全開，為歌迷們打造盛大樂園堡壘，high唱超過兩小時！睽違多年再次到澳門開唱，小豬與一眾舞者躍現舞台，揭開「Show's World」背後神秘面紗，包括《全城熱愛》、《舞魂再現》、《愛投羅網》、《Show Time》、《愛的主場秀》等多首經典動感舞曲接連登場。

一番火熱舞蹈後，小豬化身「完美型男」以一系列成熟情歌，攜手歌迷步進「午夜遊樂園」的浪漫場景中。「澳門的歌迷們好久不見！」今年正式踏入出道30周年，小豬感觸向現場粉絲表達感謝之情，隨即演唱經典代表作《愛不單行》，配合澳門站首發影片，回顧他不懈努力的演藝歷程。一直以唱跳歌手身分為人熟知的小豬，為了與歌迷們一起重溫出道至今的點滴，特別準備了多首抒情樂曲，如《第二順位》、《小丑魚》、《不具名的悲傷》、《我不會唱歌》、《好朋友》、《愛轉角》等。現場歌迷自發亮起手機燈，為小豬的歌聲點亮夜空。

在《我還能怎麼伴》為上一個樂章完美作結後，現場響起甜美節拍，舞者們再次登場與小豬一起呈現《全糖獨家》、《我的皇后》、《美麗的誤會》等多首甜蜜情話；緊接其後舞台大變身，小豬化身Special DJ閃耀登陸控制台，讓全場氣氛瞬間升至頂點！在幕後團隊精心設計的雷射燈光效果中，小豬帶領一眾舞者解鎖最強舞力，大跳《Trap Game》、《No Joke》、《精舞門》以及再創舞曲顛峰的最新唱跳作品《舞狀元》，讓全場粉絲歡呼吶喊不已！

是次演出不但是小豬音樂生涯的里程碑，更是他與一路陪伴支持的歌迷之間，最真摰動人的歡慶派對，為此，澳門歌迷特別預備了祝賀禮物，向小豬送上誠摯祝福！承接這份窩心暖意，接下來演唱的兩首對唱情歌《有點愛》和《戀愛達人》，彷彿是小豬與歌迷們的約定，在未來的日子依然彼此相伴扶持！

在全場都以為《幸福囉》即將為當晚演出畫下句號時，舞台上再次亮起璀璨燈光，伴隨鬼馬的轉場影片完結，素來寵粉的小豬與舞者們再次現身，呈獻史上最嗨的安歌環節！由愛開啟的30年音樂時光，在《從愛發落》、《愛瘋頭》、《Twinkle》等曲的歡快旋律中逐一細數，最後，以《鬧翻天》為《2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站》這場狂歡派對，寫下最圓滿最感動的終幕，把當晚的難忘時光，全數保存在永不停歇的舞林夢境之中！

（即時娛樂）