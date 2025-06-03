許冠文獲頒授榮譽博士 寄語同業放膽拍攝高質素電影 (21:27)

許冠文（Michael）今天（3日）獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士，表揚他在演藝界的卓越成就，其太太及子女亦到場支持。許冠文受訪時稱很高興，因孫仔、孫女也有到場見證其重要時刻。他說：「他們明年上大學，順道參觀大學校園。他們遲早也成為博士，但要6、7年後，未成事前來走一圈也是開心事。」說到校方的讚辭提及其《破•地獄》角色「Hello文」，許冠文說：「已習慣被稱為Hello文！《破•地獄》這部片很有意思，我以前的電影都是喜劇，今次角色雖然討厭，但提醒大家對爸爸和上一代懷念，發覺大家更孝順。」

他表示當年修讀社會學時沒想過能助他拍出貼地和大眾化的電影：「電影會影響一個人，尤其是我，10幾歲看的幾部英雄片影響了我的性格、價值觀和一生。」許冠文表示孫仔孫女對電影沒興趣，希望將來做律師、醫生。不過，他認為世事難料，正如自己當初讀大學時為掙錢交學費才TVB工作，結果入了行，發現影視可以影響世界。他說：「若生命可以重來一次，我會主修電影，副修社會學。《破·地獄》和《九龍城寨之圍城》有那麼多出色新演員，都是因為他們正統科班畢業，所以才演得那麼好和深入，香港充滿希望。」

許冠文認為其現在的人生最燦爛，拍完《破•地獄》後有所領悟，人最終要面對死亡，最重要欣賞沿途風景和陪伴身邊的人。他說：「回憶一生，令我珍惜的人加起來可能10個、8個，再遠大些，連敵人也欣賞，難得走在一起就原諒他，這是我拍《破·地獄》最大收穫。未來我有機會再身兼導演和編劇，都會向這方向走。失落金像獎影帝，我沒有失望，獲提名已很厲害，4位對手也很厲害，誰獲獎是各花入各眼，我也替衛詩雅和朱栢康獲獎而開心，他們的演技嚇親我。」

他覺得香港電影未來會有新里程，《破·地獄》和《九龍城寨之圍城》票房雖過億，但觀眾不是全部電影都會看，要有料、啱睇才支持，普通電影未必能吸引觀眾。他用食物形容現在觀眾：「要麼不吃，要麼吃頓好的！我也想煮餐好的給觀眾，希望全世界看到香港電影。」他寄語同業：「枱靚沒有用，要食物好味道才有好票房，要想如何煮 ，一定要發掘新題材，未見過、未看過、未聽過，還要夠膽拍攝。」

（即時娛樂）