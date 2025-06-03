混血肥仔與丁丁越南行蹤「斷正」：幾個朋友越南玩幾日啫 (22:06)

今年2月YouTuber「混血肥仔」曾達恩被爆背妻出軌，有指他跟旗下BBO（Black Box Office）網台的藝人丁彥均（丁丁）在港約會，太太芊蕙子跟女兒身在英國，她對丈夫傳緋聞反應好激動，發文表示：「英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。」事件發酵，「混血肥仔」自爆跟芊蕙子已簽分居協議書，丁丁隨後發聲明澄清，強調從未介入別人婚姻，承認在確認對方簽訂「分居協議書」後曾了解，最後沒有發展。她又表示飽受精神折磨和情緒問題，決定暫時休息，退出幕前工作。

一對緋聞男女沉寂了一段日子，早前兩人在越南旅行的行蹤意外曝光，被一個YouTuber無意拍攝入鏡，兩人越南之行「斷正」。一個名為「越南酒哥」的YouTuber拍攝跟兩女生食飯的短片，他們所坐的位置是店外的行人路上，見人來人往。有鏡頭見混血肥仔跟丁丁並排而行，在鏡頭前行過，雖然拍攝者不認識兩人但也被丁丁外形吸引大讚靚女。有網民發覺兩人在越南的行蹤，混血肥仔主動在Ig解釋：「唔出聲又會畀人老作，上星期放假同幾個朋友去越南玩幾日啫，我已經返到英國了，咁都畀人影到真係笑死。之前已經有好多報道做成好多傷害，好多人可以講好多嘢落井下石，好不容易大家走出了情緒低谷，唔一定要支持嘅，大家繼續好好生活就可以了。」

丁丁曾聲稱飽受精神折磨和情緒問題，決定暫時休息，退出幕前工作。她在Ig分享在越南拍攝介紹咖啡店的短片，是「暫休」後首次再推出短片，透露短片是自己剪輯的。她解釋說：「呢幾個月經歷咗幾個人生低潮，我一直都不斷學緊點樣做幕後：寫稿、剪片。呢段時間真係唔易捱，但慢慢開始多咗啲idea自己都想試吓拍，好好彩仲有啲朋友願意幫我。多謝 Panda，Tommy（曾達恩）同manyan，喺艱難嘅時候繼續支持我，提我影相要笑，教我點樣組織份稿，點樣拍片。幫我話想拍啲嘢嘅時候，亦都二話不說企出嚟幫我。」她提到混血肥仔外，還有另外兩名朋友的名字，未知兩友人是否同行到越南呢！

（即時娛樂）