十大中文金曲｜黃天頤講錯馮允謙得獎歌名 自我罰抄100次 (12:44)

黃天頤為在頒獎禮上說錯馮允謙的得獎歌名而情緒低落了一天。（資料圖片、黃天頤Ig圖片 / 明報製圖）

黃天頤前晚（2日）擔任港台《第46屆十大中文金曲頒獎音樂會》司儀期間，誤將馮允謙（Jay Fung）的得獎歌《會再見的》說錯成《會過去的》，事後立即向Jay Fung致歉。她昨晚於社交平台分享與丈夫C君（鄭詩君）食飯慶祝相戀11周年的照片時，透露已自我罰抄了100次「會再見的」。

天頤說︰「噚日係拍拖11周年，其實我唔記得，俾個叻C君。不過大家都開工，俾多個叻C叔book咗枱今晚食飯。原本佢仲話順便幫我慶功做完金曲，但我話無嘢值得慶功，因為我頒完3首金曲之後tag番轉頭Jay Fung唱《會再見的》做《會過去的》！！！當時我仲好流暢講完我腦入面嘅tag自信滿滿行入後台，因為我連自己講錯都唔知...... 同事話你講錯咗，我當時嘅反應係：咁我講咗咩？！當時我掛住做下一part同更正番都未識羞恥，係到今朝瞓醒喺床度諗起直頭晴天霹靂，明明我報榜做精選加播歌講過呢個歌名100次都有，結果竟然突然中年好聲音主持人上身，down咗一日......」

她表示馮允謙未有不快，反而送上安慰。天頤表示︰「Jay Fung BB係完全無介意過嘅，我同佢say sorry佢有安慰我佢都會唔記得自己啲歌名，暖男。但我喺今日節目度話要抄100次個歌名，結果去食飯前我抄咗喇，奉上美食與罰抄圖。好似溫完書覺得自己一定得，但原來答錯嘅感覺。C叔安慰我，佢做隔籬台頒獎禮試過未頒獎講完個tag就講byebye。我安慰自己好在唔係宣布結果時講錯，今次真係會過去的，會再見的，最好笑係《會過去的》都曾經攞過金曲獎。」

馮允謙留言安慰︰「請不要難過！我們有時都會不小心犯錯，因為我們都是人類！振作起來吧﹗」

（即時娛樂）