羅啟豪獲紅隧口廣告應援 盼超越姜濤 擁多個「羅啟豪灣」 (13:33)

羅啟豪昨晚（3日）出席新歌《還未分享的歌單》宣傳活動，與近200名歌迷乘坐開蓬巴士穿梭紅隧，並在廣告版位置「打卡」。他表示粉絲為支持其新歌，在紅隧入口兩側購置了兩個廣告位，其中一個已下架，尚餘一個，因此大家相約前往「打卡」。啟豪感謝歌迷愛惜，表示每次推出新歌，他們都花盡心思策劃應援活動，讓更多人認識他的音樂。至於近期推出的新劇歌《有天做證》，啟豪被問及粉絲是否已計劃宣傳方式時稱暫時未有消息。

為感謝歌迷支持，啟豪希望今年內舉辦第二次個人演唱會，場地尚未確定。他表示︰「場地大小不重要，最重要是能開唱，最好能開多幾場。」被問會否考慮戶外演出時，他坦言要視乎月份，因為自己有濕疹，夏天可能不太適合。他亦計劃今年推出兩首新歌，希望能親自創作。啟豪坦承一直有這個夢想，回憶中學時曾為音樂課作業創作一首流行曲，但演奏時卻被誤認為詩歌。到了大學時期，他也曾嘗試寫歌，但因自我要求高而經常否定自己的創作，最終未能完成一首完整的作品。

他表示寫歌要一步步來，在唱歌方面則希望挑戰不同曲風。他說︰「我平日喜愛聆聽各類音樂，甚至搖滾曲風的歌曲也有聽，若有機會想嘗試。」他亦對跳唱充滿興趣，特別欣賞Janet Jackson的舞蹈，夢想有朝一日能達到她的水平，因此一有時間便積極學習舞蹈。談及創作，啟豪說︰「自己寫的歌都未合格，更遑論為女生寫歌。」此外，他透露自己早前已在香港置業，新居目前正進行裝修，由於樓齡較高，許多設施需要更換。

另外，他接受傳媒訪問時被問到歌迷用心應援是否想超越姜濤，稱難以比較，一步步來，自己能有今天的成績已很感激。至於會否想效法「姜濤灣」，將來自己也擁有一個「羅啟豪灣」時，啟豪說︰「希望將來有這個能力，也希望不止一個灣﹗」

（即時娛樂）