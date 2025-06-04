林奕匡遠赴英國古宅拍新歌MV 化身酒店前台職員有所頓悟 (14:54)

林奕匡（Phil）近日推出新歌《無題時想起的人》，以歌聲向所遇過的人與事好好答謝。Phil邀來音樂人Harry一同創作旋律，林寶作詞。他表示隨着年紀漸長，慢慢發現與朋友失去聯絡或感情變淡的情况愈來愈多，於是便將這種情感投放於旋律當中。Phil在導演Pazu提議下遠赴英國傳統大宅中拍攝MV，他在MV中飾演一位酒店前台職員，接待着不同的顧客。前台職員的身分讓Phil深刻體會到，在人生旅途中所遇到的各種人與關係，竟與工作中的互動有許多相似之處。他說︰「客人來酒店只住幾天便離開，就像人生中某些人短暫出現後離去，卻仍在我們的生活中留下印記。」Phil補充道，即使人和事終將變遷，那些曾經共度的回憶，仍會被我們珍藏於心底。

Phil身為父親，雖希望能多陪伴兒子Darrien，但對於能前往英國倫敦拍攝MV，他仍難掩興奮之情。Phil說︰「能夠到英國拍攝MV，對我來說是意想不到！雖然時間短暫，但我們順利完成了許多事情。最讓我驚喜的，是回到香港後發現Darrien已經學會站立！」黃妍剛好在倫敦舉辦演唱會，特意前來探班，為Phil送上驚喜。Phil瞬間「入戲」，化身酒店前台職員，親自帶她參觀英國古宅。

Phil趁這次英國之行約許多久未見面的朋友重聚，尤其是這幾年多次合作的黃偉文（Wyman）。他表示：「這幾年我們隔空合作了不少歌曲，終於能面對面聊聊彼此的創作靈感和過程！」Phil在社交網分享與Wyman及黃妍的合照，他幽默地說：「這張照片集齊了《咖啡 鴛鴦 奶茶》的作曲、填詞和主唱，就差葉巧琳就能湊齊《藝術 與 科學》！」

（即時娛樂）