謝霆鋒個唱17歲結他手Dale卸下搖滾形象 仙氣造型拍廣告 (17:49)

早前在謝霆鋒啟德演唱會彈結他而爆紅的17歲「結他新星」Dale，日前現身希慎廣場DFS的全新盛夏活動，並即場拍攝廣告硬照。她抹去在台上的搖滾形象，以一身純白仙氣造型示人，散發清純甜美氣質，盡顯少女年輕活力。雖然要兼顧學業、練習結他和演出，Dale拍攝當日絲毫未流露疲態。她談及護膚秘訣時透露， 從小開始就建立保養肌膚的習慣，最注重皮膚保濕，還有必要搽防曬。

Dale說︰「現在無論出騷、拍廣告或出席活動，都會十分注重外表及開始打扮，希望以最靚形象示人。今天來到這裏，可以一次過選購護膚品與化妝品，輕鬆成為時間管理達人，還能順便為媽咪添置扮靚好物！我個人偏愛淡妝，自然色的胭脂膏和潤唇膏都是我每次化妝時的必備恩物。」她亦希望未來可嘗試更多不同風格的妝容和造型，呈現更多面向給觀眾。Dale更即場享受面部按摩服務，大讚超放鬆又舒服！

除了結他手身分，Dale近日以獨立歌手身分進軍樂壇，推出一手包辦曲詞編監的單曲《Speeding On My Own》。Dale提到首次拍MV的感覺十分新鮮和興奮：「今次攝製團隊僅有4人，屬小本製作，但投入大量心思策劃及執行。MV導演是我的小學同學，其餘成員亦是朋友，十分感謝他們毫不猶豫地陪我癲，一齊玩得很開心。」

Dale透露拍攝MV的外景時中暑，但仍咬緊牙關完成拍攝。她回憶道：「MV中有一幕需要在大路上奔跑，但當天氣溫實在太高，我跑着跑着突然感到頭暈，才發現自己中暑了！最後在路邊休息了半個鐘才繼續拍攝，雖然過程辛苦，但我仍然很享受！」拍攝途中，Dale巧遇粉絲，她笑指對方竟能一邊單手騎單車，一邊與她合照。至於未來演出計劃，她則神秘地表示，很快會在舞台上與大家見面！

（即時娛樂）