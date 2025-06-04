黃浩然演音樂劇為闖樂壇鋪路 連詩雅爆陳家樂未習慣當爸 (21:32)

黃浩然與連詩雅（Shiga）再合作，由從前在電視劇裏飾演情侶，到今次在音樂劇《三‧八》中飾演夫妻。浩然笑指他們終於「收成正果」：「拍完劇後我們便沒聯絡，這次重逢，默契依舊，感覺親切，就像認識多年的朋友，話題滿滿。」Shiga自覺近年來變得更勇於表達想法，也不再執著，因此在與浩然討論劇本時，能坦然提出自己的見解。她說：「故事的起承轉合很大，很多細節與拍劇、拍電影的處理方式不同，而現場演出無法NG，默契顯得更重要。」談及《三‧八》的一眾年輕演員姚焯菲（Chantel）、邱傲然（Tiger）、陳泳伽（Winka）及海兒等，兩人讚他們有天分又勤奮，願意聆聽並勇於嘗試。浩然笑言：「我們看在眼內，自然不敢怠慢。」

身為歌手的Shiga對演唱駕輕就熟，而浩然則笑言自己至今未曾推出歌曲，答應演出正是為成為歌手鋪路。他坦言一直熱愛唱歌，入行後曾想過做歌手，但現在做歌手需兼具唱功、樂器演奏及創作能力，而他除了唱歌，什麼也不懂，再加上自覺在演戲方面未做好，因此不想分心。他打趣道：「我是被演員耽誤的歌手﹗」浩然透露過去曾學習唱歌，答應參演《三‧八》後更特意找老師惡補，每周上課兩次。他笑說：「老師是由音樂監製陳輝陽推薦，他說如覺得學生太蠢就不會教，但到目前為止，我都獲得稱讚，應該還算可以吧！」

Shiga不敢評價浩然的唱功，但坦言感到驚喜。她說：「沒想過他會唱歌！音樂劇要用歌聲表達對白，已經不容易，還要忍住眼淚唱。我很容易感動落淚，對我來說是個大挑戰。」兩人感謝導演詹瑞文（詹Sir）的悉心指導，除了安排多種訓練，還分享許多舞台知識與技巧，讓大家迅速建立信任與默契。他們擔心正式演出時會緊張出錯，但詹Sir提醒他們別想太多。雖然每周排練6天，但為了迎接10多場演出，浩然仍堅持每天跑步、游泳，讓體能保持最佳狀態；不愛運動的Shiga也被影響，無論再忙再累，每天早上都會做20分鐘運動才去排練。她笑言：「女兒看着我做運動，瞪大雙眼想跟我一起跳舞，很好笑！」

在劇中，浩然飾演一名不願長大的父親。現實生活中，他亦曾經歷類似階段，從二人世界變成三人行，生活變化巨大，讓他需要重新適應，也促使他調整心態。浩然回憶︰「大仔出生後，我在TVB工作非常忙碌，連睡眠時間也沒有，回家時累得不想抱BB，甚至不覺得他是我兒子。老婆因看不過眼問我：『你連車子都會擦拭，為何不願接觸兒子，與他溝通和互動呢？』」他坦言，成為父親後，更想成為一個善良的人，因為身教對孩子影響深遠。「我以前出了名暴燥，但近10年，不少朋友都說我變了，學懂站在他人角度思考。這方面，太太很棒，希望孩子也能學會顧及他人感受，有同理心。」

Shiga覺得丈夫陳家樂與浩然相似，初為人父時並不習慣，指家樂在女兒出世後數天便前往馬來西亞拍劇，回來時女兒已滿兩個月，令他感到有些陌生。浩然笑言：「家樂還能陪你幾天已算很好，我當年為兒子剪完臍帶就立即回TVB開工，還記得當時拍《我的如意狼君》，正忙着追求姚子羚。」他打趣道，太太剛生完孩子，他就立刻「出軌」。Shiga表示家樂與女兒正慢慢建立連繫：「正如浩然所說，由兩個人生活變成3個人，必須調整許多習慣。過去可以隨時去看電影或按摩，現在凡事都要考慮女兒，例如我最近忙於排戲，他便肩負起照顧孩子的責任，讓我能夠安心地工作。」當被問到家樂是否變得更「深閨」，Shiga說：「他一向深閨，我才嫁給他！現在他習慣早睡早起，做任何事都會多加考量，很感激他因為女兒而作出的改變。」

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（即時娛樂）