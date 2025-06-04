孖龔嘉欣赴星洲與粉絲互動 羅子溢自爆最愛《On Call 36小時》 (20:00)

羅子溢、龔嘉欣日前遠赴新加坡出席活動，兩人抵步後，先到當地位於烏節路的StarHub Paragon出席「星和 x TVB藝人粉絲見面會」。他們抵達會場後，現場粉絲熱烈歡呼。他們隨即向新加坡觀眾問好，又與粉絲們玩遊戲及合照。龔嘉欣在活動中表示，她上一次到新加坡已是5、6年前，今次能重臨舊地十分開心，亦期待活動完結後可以品嘗胡椒蟹等當地美食。

龔嘉欣自今年初憑《企業強人》奪得TVB視后後，工作忙過不停，除了接拍多個廣告，亦要兼顧蛋糕店及與譚凱琪合資的時裝生意。劇集方面，她與黎耀祥合作的《香港探秘地圖》於去年拍畢，成為今年重點宣傳劇集之一，可望很快推出。而她近期在TVB全新綜藝節目《一日打工限定》，接受當通渠師傅的挑戰，她在節目中需要克服「小強」的情况下進行工作，敬業表現獲師傅們讚賞。她更強調現階段並非減產或休息，遇到合適工作或劇集都會接拍。

羅子溢大爆與龔嘉欣「由細識到大」，事緣他倆曾於2008年合作《盛裝舞步愛作戰》，今次可算是寓工作於敘舊，兩人皆期待將來再有合作機會。見面會上，羅子溢坦言《On Call 36小時》是他最喜歡的劇集之一，因為劇集不但為他事業帶來轉變，讓不少觀眾認識他，更結識太太楊茜堯，現場立即掀起歡呼聲﹗羅子溢去年除了憑劇集《婚後事》而人氣爆燈，更接拍不少劇集，包括有望今年推出的《金式森林》及《模仿人生》，其中《金》以家族爭產為主題，令龔嘉欣亦十分期待該劇集播出。

兩位藝人翌日轉到Jurong Point出席「TVB藝人粉絲見面會」，活動在商場戶外空間進行，雖然當地天氣炎熱，但粉絲們的熱情不減，兩人在台上分別「開金口」以答謝粉絲們的支持，羅子溢獻唱《不想獨自快樂》，而當龔嘉欣唱出《分分鐘需要你》的時候，輕快節奏令台下的羅子溢亦忍不住跟唱，場面熱鬧。除了唱歌，羅子溢和龔嘉欣更和粉絲們一同玩遊戲及合照，並將附有他們親筆簽名的TV Buddy公仔送贈予是次活動的合作伙伴，最後更與現場一眾粉絲們大合照，為粉絲見面會畫上完美句號。

（即時娛樂）