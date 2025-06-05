刑偵12｜「樂天刑警」遭推落樓慘死 「翻版王浩信」林俊其曾患怪病 (14:10)

貌似王浩信的男藝人林俊其昨晚一集慘死，在劇中演俊其師傅的張振朗，又喊又笑、大悲大喜。（無綫提供圖片）

無綫劇《刑偵12》昨晚（4日）劇情講述黑衫殺手組織在基地內內鬨，郝烔（陳嘉輝飾）和林昱水（張松枝飾）兩大核心成員互相指責，丁少芸則因手槍事件向郝烔大興問罪之師；另邊廂，丁洛風（林保怡飾）、刑凱（張振朗飾）好拍檔樂仔（林俊其飾）及黑衣人，分別憑不同線索找到捲入「新七宗罪」的問題藥廠失蹤職員劉裕威（朱匯林飾）下落，搶先一步見到劉裕威的殺手，對逃往天台的他步步進逼，樂仔見狀急忙上前企圖營救，可惜最終遭殺手推跌落樓身亡。

樂仔慘死一幕是催淚位，視刑凱為偶像的他，臨死前一直致力查案，希望幫被降職的刑凱脫罪；在刑凱暗中幫助下，樂仔愈來愈接近真相，可惜就在2人決定要全力衝刺，各自努力緝拿「新七宗罪」真兇時，樂仔卻遭逢不幸；遲來一步抵達樂仔死亡現場的刑凱，原本看到愛徒屍體已痛得有口難言，當他看到樂仔寫滿自己平時教誨、及做警察哲理的「刑偵筆記」後，更是悲慟莫名，同時亦為自己有如此忠心下屬感到欣慰，振朗又喊又笑、大悲大喜的演出，絕對是演技在線。

樂仔慘死後，振朗、「翻版王浩信」林俊其（Kris）及丘梓謙（蔥頭）這個《反黑英雄》x《刑偵12》的3人組，齊齊開live大談拍攝樂仔慘死場口的點滴。振朗透露，接到劇本時，已喜歡和俊其師徒情這條線，並感性謂：「我最鍾意第一次刑凱對住樂仔笑，竟然係最後一場。刑凱呢個角色係唔笑㗎，直到呢個位先笑，呢個位我好鍾意。」

振朗又指為了專注演出哀痛告別樂仔情緒，當日現身片場時「好似殺人咁款」：「嗰日我好似要殺死人咁，完全冇同任何人傾偈，自己一個匿埋咗一邊，心諗大家唔好理我。」振朗又透露拍攝阿賢（吳業坤飾）安慰刑凱的場口時，由於現場有人認錯坤哥做第二個人，搞到原本要拍攝情緒喊戲的他險破功。

俊其則笑言由於與振朗合作多了，故一見到他即接到cue不要對話，並透露當時最搞笑的，是全世界都當他透明，令他感到自己真的變了靈魂，俊其說：「呢場我有專登留低睇，你哋排戲時，我就好似靈魂咁飄嚟飄去，全部人都當我透明。」俊其笑言難忘有網民指他拍攝時肥嘟嘟，反而更切合樂仔樂天的性格，令他哭笑不得。

俊其透露拍攝《刑偵12》時因為吃多了宵夜及油膩食物，以致身形暴脹、一發不可收拾；之後他努力減磅，瘋狂打籃球及減少攝取澱粉質，成功由原本的78Kg減至71.3Kg，笑言回復狀態的同時，更令保怡差點認不出他：「你邊個嚟㗎？樂仔嚟㗎？搞咩瘦咗咁多？」林俊其指若細心留意，會發現他演出《刑偵12》時，時肥時瘦，因他拍攝時患怪病，擾攘近1個月才有好轉，其間瘦了近7kg，所以才會「暴肥暴瘦」。

談到2位前輩，俊其感激振朗拍攝期間給予的細心指導及建議：「振朗開工前專登拉我傾偈，好有耐心咁解釋咗成套劇嘅心路歷程我聽，佢每場戲都會同我研究一次先拍。其實佢好好，佢個角色都難嘛，但佢兼顧咗自己仲要兼顧埋我，好有愛。」

至於林保怡，俊其最難忘是對方愛透過「考驗」訓練新人：「唔知點解同佢就算只係演對手戲，都會學咗好多嘢咁。好記得有一場，排戲前佢加咗啲嘢畀我，睇我點反應，但當正式拍時，佢又用番另一種方法，好似畀緊考驗你咁，佢唔使特登教你，但都可以傳送到好多重要嘢畀你。」

（即時娛樂）