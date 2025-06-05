吳偉豪獲封「泥水界明日之星」 丁子朗一日速學揸巴士技巧 (15:27)

無綫綜藝節目《一日打工限定》 今（5日）、明（6日）兩晚翡翠台播出最後兩集。今晚第14集及明晚第15集登場的，分別是從事一日裝修師傅的吳偉豪（Ricco）、及巴士司機丁子朗（丁丁）；兩份工作都需要經過長時間學習及在職訓練，裝修師傅通常要經過數個月的在職訓練，才能掌握基本技巧，巴士司機則需要接受19天專業課程訓練。

今晚（5日）一集，Ricco在不同裝修師傅的帶領下，學習批灰、砌磚、髹油、裝假天花等既需要充足體力，又考驗細心度、記性，甚至是計數工作。先說裝水喉，單是要學習的「工具名稱」及專業量度名詞，已令Ricco一頭霧水；去到裝假天花部分，除了要學習度天花尺寸、剪角鐵和唧膠技術等，原來還是考驗數口，皆因即使是毫釐的差距，也會令裝嵌過程失敗，Ricco做到一半後，終於開聲向師傅求救：「度尺寸呢樣嘢唔係好拿手，好驚做錯。」屢敗屢戰的Ricco，終裝好人生第一個假天花，好學及堅持精神可嘉。

由於Ricco唔怕蝕底、乜都肯試，又肯學肯做，除獲師傅教砌磚、亦獲師傅給予80分，師傅笑稱他是「泥水界明日之星」；在髹油部分，Ricco亦獲讚「可以考牌」。不過Ricco坦言過程辛苦：「跪喺度10分鐘已經小腿抽筋。」與師傅們經歷一天辛勞工作後，Ricco最後萬歲請師傅飲汽水兼吃蛋撻，一日時間便成功跟師傅們打成一片，堪稱「友誼先生」。

明晚最後一集登場的丁子朗，在車長輝哥帶領下，學習一系列駕駛技巧，包括打八字陣、泊L位、泊S位、窄位出、左轉彎和泊月台坑等，這些都需要良好駕駛技術及謹慎態度，才能做好。值得留意的是，為了打好這份工，丁子朗一早排隊取籌，申請17號專利公共巴士學牌。

說到在練車場臨場表現，在輝哥的貼心指導下，丁子朗不少技巧均成功「一take pass！去到實戰正式路面駕駛部分，丁子朗注意交通安全，並叮囑自己：「唔好揩到，唔好揩到」，加上泊車技術到位，獲輝哥大讚：「好驚喜，停車好用心，非常順！」最終丁子朗完成所有任務，獲車長輝哥給予80分。丁丁坦言過程壓力大，因為要肩起別人安全的重大責任，他說：「100個人代表100個家庭，希望乘客安全。」

（即時娛樂）