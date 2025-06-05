拼命三郎｜林家熙細貓忍痛拍泰拳戲 張文傑設計角色動作 (15:37)

Locker表示每晚觀看不同泰拳比賽影片參考，這樣打的時候，就能把學到的技巧運用。（大會提供）

由譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等主演的電影《拼命三郎》，講述江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啟發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上，電影將於6月21日全港戲院上映。

電影《拼命三郎》的最新製作特輯—動作篇中，由於打鬥動作涉及泰拳，所有演員不僅需要在泰拳上，打下良好基礎，還要忍受拳擊帶來的痛楚。導演陳大利表示：「這次的動作是我要求的，不僅是看招式，更著重於戲劇性，這對演員而言，要同時兼顧兩者並不容易。」

Locker與細貓都沒有任何對打經驗，他們在訓練上付出不少努力，每次訓練後都是傷痕纍纍。為了增添真實感，Locker透露：「我每晚都會觀看不同泰拳比賽影片參考，這樣打的時候，就能把學到的技巧運用。」細貓表示能與職業拳手對打非常幸運：「對手都是職業拳手，跟他們對打時，我反而更有安全感，因為有時我和Locker不太懂得用力，容易造成對方受傷。」

在特輯中，作為動作指導之一的張文傑表示，各個角色的動作都經過精心設計：「我是以角色作出發點，並不是單純為了讓他們打鬥，而是以戲劇為主，這樣觀眾會更容易理解。在設計動作時，如果只是交給他們一些招式，有時候他們會非常小心翼翼地去演繹，我會嘗試讓他們混戰，直到絆倒對方為止，那這樣他們就能真正用那種力量表現出來，而不會造成傷害。」

（即時娛樂）