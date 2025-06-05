農夫Do姐搞笑旅遊片瘋傳 陸永稱似史前文獻 C君：佢係獨一無二 (16:23)

農夫與好拍檔Do姐之前所拍的旅遊搞笑片，持續在網上瘋傳，陸永笑言似史前文獻，自己間中也會看到。（鍾一虹攝/資料圖片）

組合農夫今天（5日）為主持的全新TVB Plus旅遊節目《旅行最緊要近》宣傳，成員鄭詩君（C君）笑言很久沒有做這類型節目，可能農夫潛藏「縮骨」特性，旅行都會貪近，今次被選中伙無綫J2ers出身的胡敏芝（Karen）合作，暢遊廣州、佛山、惠州、清遠等飲食玩樂好去處。

農夫與好拍檔鄭裕玲（Do姐）之前所拍的旅遊搞笑片，持續在網上瘋傳，陸永笑言似史前文獻，自己間中也會看到，C君說：「Do姐是值得一睇再睇的。」講到Do姐已離巢無綫，農夫是否培訓Karen做「Do姐2.0」？C君說：「嘩！沒有人能成為她的2.0，她是獨一無二的，不過Do姐以前對我們的教誨，現在長大了就明白是真理，很合用。」

陸永直言學識Do姐工作效率，又「Do姐」上身說：「去到某些地方，就想起Do姐說話，我們好多拍攝簡便、快捷一點，個節目另一個名叫『拍節目最緊要快』。」

C君讚新拍檔Karen得意、可愛，在節目中以頑童姿態欺負農夫，C君說：「我們年紀大，又畏高，去清遠拍熱氣球、主題樂園、激流、行高空玻璃橋，真的會驚，交給Karen介紹，反而她後生不怕。」Karen笑指前輩農夫不難應付，只在鏡頭前整蠱她搞節目效果，鏡頭後好好人：「他們會提點我如何做得更好，是我比較難應付。」

（即時娛樂）