AK擬年底推出個人專輯 感情生活交白卷 驚揭疑患厭食症 (16:33)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）最近推出虐心情歌《心死了幾百次》，道盡在愛戀中「說得太遲」的懊悔，他表示2月推出浪漫情歌《Love Is On The Way》後，跟音樂創作人陳考威和陳詠謙商議，繼續向情歌方面發展，但風格上有180度逆轉，他說：「之前做歌好貪心，跳唱、搖滾等什麼曲風都想試，已經很久沒唱慘情歌，對上是隊友陳卓賢（Ian）5年前為我作曲的《蝸牛》，陳詠謙覺得我唱慘情歌這個面向會幾吸引。」

AK對這首歌特別有共鳴，因為「說得太遲」都是以往失戀原因之一：「在一段關係入面，我是報喜不報憂的人，不開心的事只跟朋友傾訴，另一半就會怨我，如果有拗撬、紛爭，我都屬於冷戰派，不會立即反應或者講出問題，有時可能想逃避問題，希望過2日就算，結果問題沒解決，還愈積愈多，最後爆煲解決不到。」

新歌MV故事，以死亡呈現對愛的遺憾，擔任MV男主角的AK要拍瞓棺材鏡頭，他稱自己沒有避忌，美術組製作長方形箱子代替真棺材，沒有恐佈感，拍攝在10分鐘內完成，拍完後還收到導演利市。有網民指MV涉抄韓國男團BTS成員Jungkook的《Seven》MV，AK曾留言理論，他解釋要為製作團隊抱不平：「一模一樣先叫抄襲，希望大家搞清楚，不要為了博流量，說出不負責說話，我個故事都不一樣，團隊用很多心機做MV，不能單憑瞓棺材一個鏡頭，就說是抄襲，市場上都有很多警匪片、喜劇，難道現在拍相同戲種又是抄嗎？ Tyson Yoshi也留言貼出他的MV中瞓棺材一幕撐我，我跟他開玩笑說：其實我是抄他的。」

已預告今年多產音樂的AK，密謀年底推出個人新專輯，故他忙於舞台劇演出、籌備MIRROR「夜粥小組」演唱會外，同時要埋首揀歌、錄歌，甚至嘗試作曲，令他體會到做音樂不簡單，對身為唱作人的Ian倍感欣賞，AK說：「Ian好叻仔，有音樂才華，又多產，上年出專輯還做出好成績，很犀利。（目標超越Ian成績？）我不會比較，希望大家都好，最理想他能養起我。」

他直言現時被工作霸佔大部分時間，近年沒有娛樂消遣，收工寧願回家休息、陪伴家人和愛犬，感情世界也空白：「大家都迫得很緊，怎樣拍拖？暫時我在拍拖方面，沒有很大慾望，看緣分。（有沒有影響作曲靈感？）幸好小時候有點糊塗經驗，身邊又多朋友，足夠應付出碟。（戀愛經驗豐富，是愛情大師？）不敢說自己是愛情大師，只是分享一點故事，做橋底講古佬就得。」

AK很少跟好兄弟談愛情觀，反而會傾訴生活不順，他指近年因工作時間長，飲食胃口差，加上運動量少，體形愈變愈瘦，曾懷疑患厭食症，但未致於要看醫生，靠意志增肥。

AK說：「上年工作很忙碌時，我覺得飲食很浪費時間，求其倒碗湯飯落肚就算，慢慢愈食愈少、愈食愈快，腰圍由30跌落28吋，現在好似連Jeremy（李駿傑）都肥過我，我知道要改這個壞習慣，決定不能再迫自己短時間內達成多個目標，管理好自己健康最緊要。（營養方面請教姜濤？）姜濤吸收太多營養，大家體質也不同，我反而想請教Stanley和Alton如何增肥、保持大隻。」

（即時娛樂）