薛家燕憶童星入行 日薪10元 75歲享受演藝工作 永不言休 (17:40)

薛家燕日前接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》錄音訪問，家燕姐和Ben一家相識多年，Ben爆兒子Benson在7歲時，家燕姐出席活動場地探班時影了合照，這張合照當作家傳之寶小心珍藏，Benson對家燕姐即變得羞澀並笑言：「我今年都已經30幾歲喇！」

入行逾60年的家燕姐，因熱愛演藝工作而永不言休，她表示：「啲人話你做到70幾歲，點解你唔攰？我話我享受我嘅人生，做自己鍾意嘅嘢，點會覺得攰呢？」家燕姐被問到當年如何入行？她指當年爺爺擺大壽，自薦上台做大戲表演，台下剛巧有賓客是製片，對方表示要找小朋友拍戲，於是簽了她做演員，其「處女作」便與馮寶寶和王愛明等童星合作。

家燕姐透露：「當初我爸爸係反對我入行，但我媽媽話我好有演戲天分，不如畀我試下；我媽媽仲同我睇劇本，其中一場戲，佢嫌我着嘅衫太普通唔夠慘，於是剪咗啲毛巾貼喺件衫上，頭髮又整亂啲，所以我嘅成功，我媽媽功勞都好大。」

家燕姐續說：「我記得當時10元一日，媽媽畀我2元，返到學校就請同學飲綠寶、維他奶，都係兩毫子。」之後家燕姐與陳寶珠、蕭芳芳、馮寶寶、馮素波、沈芝華、王愛明組成「七公主」，紅遍東南亞，每次登台都吸引大批影迷追隨，有次有瘋狂影迷衝上台，遭保安打傷鼻狂流血，嚇到家燕姐躲進後台哭。

家燕姐重提60年代到馬來西亞登台，險遭保鑣串謀壞人綁架她一事，她仍猶有餘悸：「聽講當年綁票好多都撕票，咁今日就冇得訪問薛家燕。」

Ben指家燕姐演活不少經典角色，包括《真情》的「好姨」，家燕姐稱好姨一角是她的人生轉捩點，周星馳更因好姨而邀她合作拍電影《食神》，家燕姐表示：「有次喺咖啡店巧遇星仔，佢話『得閒飲個茶食個包』，隔咗冇幾耐，田雞（田啟文）打電話畀我，話周星馳想搵我拍戲，我話好呀，不過要早少少畀劇本我，因為我仲要拍《真情》，點知成個月都冇劇本，到開拍時都冇劇本，田雞畀咗幾張紙我，叫我睇住先，但又話可能到時有改。」

雖然去到片場拍攝時，跟劇本所講的完全不同，但家燕姐仍忍不住大讚周星馳，「佢有樣嘢好好，我好欣賞佢，你同佢接觸後，佢會利用你個專長去發揮喺戲入面。佢問我『家燕姐你跳舞好叻』，我話OK啦，佢問我鍾意跳咩舞，我話Agogo，佢話『咁你一出場就跳Agogo』，我話冇音樂喎，佢即刻攞兩個杯同筷子喺度敲，我就開始跳，大家睇《食神》我咪跳出嚟，真係畀觀眾留下好深刻印象，因為好少演員咁樣出場，到𠵱家都有好多人搵我扮《食神》角色拍廣告。」

（即時娛樂）