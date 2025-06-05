翁倩玉7月戲曲中心開騷 對拍港劇有興趣 盼跟契仔姜文杰同台 (17:58)

現年75歲﹑經典日劇《阿信的故事》主題曲《信》的原唱者翁倩玉，將於7月12及13日於西九文化區戲曲中心大劇院，舉行《Thank you for your smile香港演唱會》。闊別多年，翁倩玉今天（5日）出席記者會，身穿紅色上衣的她風采依然，3位樂壇後輩李佳、支嚳儀、李泇霖，帶備鮮花和黑膠唱碟捧場，4人即興清唱兩句《信》。

翁倩玉表示間中也來港探望朋友，但開演唱會差不多相隔45年，今次重臨覺得香港有不同變化，有些地方幾乎認不出，很開心有朋友帶她去懷舊茶樓品嘗點心。她承諾開騷必唱膾炙人口，惟一廣東歌《信》，但自爆事前會緊張到心跳厲害，因為擔心自己廣東話發音不準，她亦準備演繹國語、日語、英語、台語及西班牙等不同語言歌曲。另外，既是殿堂級歌手又是版畫藝術家，翁倩玉透露將其畫作呈現舞台上，配合歌曲製造最佳視覺效果。

談到近况，她說：「剛完成拍攝台灣電影《為愛和聲─陽光女子合唱團》，片中我要扮演一位滿頭白髮、行動緩慢的老人家，所以沒有怎樣化妝，是我從未試過演如此年老的角色。亦難忘有一場戲，要邊彈琴邊演繹情緒悲喜，足足喊了幾次，拍完很疲累。」

翁倩玉表示此行僅留3天，因為需轉飛台灣領取「名譽藝術博士學位」。早前她拍美劇，又演出台灣電影，翁倩玉對港劇也有興趣，但必先練好廣東話才敢接拍，笑言識聽但不懂講。

提到演唱會，翁倩玉說：「服裝設計方面，已在半年前預備好，這段期間我千萬不能胖。可能有些藝人朋友會低調捧場，有些朋友則不在港。好友秦沛問我為什麼不預早跟他說來港開騷，我只好答I am sorry。他的兒子姜文杰是我契仔，他的名字是我爸爸改，未知有沒有機會同台演出。」

有傳言指日本將於7月5日發生大地震，翁倩玉也有聽聞，但她覺得地球上任何地方，也有機會發生地震，她已有危機意識，已儲備食水和乾糧，所以不太擔心，也不希望地震會發生。

李佳小時候看《春晚》，翁倩玉擔任表演嘉賓，令她留下深刻印象，其優雅形象至今多年不變，自己也曾演繹過她的作品。李泇霖知道能見偶像，便四出辛苦「撲」唱碟，希望成功取簽名留念，大讚翁倩玉歌曲予人溫暖和正能量感覺。支嚳儀開心能同台，還有幸合唱兩句《信》，算是成功圓夢。

（即時娛樂）