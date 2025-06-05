Stanley未跟公司傾續約 驚訝跳舞老師參加《造星VI》 (18:18)

MIRROR成員邱士縉（Stanley）今天（5日）到太古城中心，為NBA主題活動主持揭幕禮，還與粉絲大玩籃球遊戲，吸引大批粉絲到場支持。

近期大家很關心MIRROR成員的合約年期，Stanley指自己還有3年，跟陳卓賢（Ian）的合約不同。問他會否續約？他說：「要傾續約時才決定，現在距離完約還有一段時間，公司還未與我傾，目前先聚焦在工作上，來日方長，到時再研究。」

有傳《全民造星VI》參賽合約條件苛刻，有參賽者退選，Stanley表示不清楚合約內容，不方便評論，但他當年參加《全民造星》，沒有簽任何合約和協議書。今季參賽者當中，他認識年齡最大40歲的陳頴業，他說：「我相信他不是想發明星夢，只想有不同體驗，他都是搞藝術，曾是我的跳舞老師，我都好驚訝他參賽。（睇好他？）當然支持他，他跳舞好勁。」

對於MIRROR紅館演唱會墜屏事故，工程承辦商等3人日前裁定罪名不成立。Stanley表示有了解事件，但法律層面事宜，他不方便評論，希望大家一切安好。會否覺得事情告一段落？他說：「有些東西永遠都在我心入面，發生了就是發生了，我會繼續做好自己工作。」

Stanley透露去年MIRROR到美國洛杉磯巡迴演出時，與隊友姜濤、呂爵安（Edan）和音樂監製徐浩結伴看NBA賽事，他說：「好開心，現場看球賽氣氛不一樣，可惜賽事臨近尾聲，看不到心儀星級球星上場，他們坐在後備席上，與我們距離好近，聽到他們交談，是另類開心。（相約隊友再看賽事？）有想過今年再去當地，但我要開工拍劇。（會否與女友睇波？）我有問過她，她說開支由我負責的話，她就去。（和女友剛從韓國旅行返港，全程使費都是你負責？）我們沒計得那麼清楚。」

（即時娛樂）