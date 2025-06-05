港姐延遲截止報名日期 馮盈盈婉拒做提名人 陳曉華避談朱敏瀚 (20:02)

應屆港姐冠軍倪樂琳（右圖）指自己身上好多胎印，無阻其選美結果，她也在社交平台做說客，鼓勵眾多女生參賽。（劉永銳攝）

《2025香港小姐競選》原定6月1日截止報名，今天（5日）大會公布最新截止日期為6月15日，歷屆港姐馮盈盈、劉穎鏇、陳曉華、郭柏妍、莊子璇、倪樂琳、王菲、陳楨怡、邵初、梁家莹、王汛文、古佩玲，出席港姐最後召集宣傳活動作號召。

無綫高層樂易玲解釋因工作太忙，港姐招募才延期，今年海外參賽者很多，故她8號飛溫哥華以及14號轉飛多倫多，初步面試美加及英國等地佳麗，之後再回港面試輪選，又指本地參賽者質素不錯，一眾師姐見到她展示的相片都「嘩嘩聲」。

宋本中執導網劇《反黑2》因資金問題而停拍，最新他拍片眾籌解困不果，邵氏有份投資1000萬疑似爛尾收場，樂易玲回應此事時說：「今日是港姐活動，其他事之後再回應。（宋本中拍片集資？）都要給機會他找其他投資者，這方面要問宋本中。」

馮盈盈表示最近收到好多朋友為女兒查詢選美詳情，全部都誠實作答：「我選美期間真的有點累，沒太多時間睡覺，但經歷好得意、具挑戰性，結果出來都平安無事。」她又透露曾受邀做港姐提名人，但她全部婉拒：「我是無綫藝人要避嫌，免得有利益衝突，但樂意做港姐顧問解答提問。」

應屆港姐冠軍倪樂琳指自己身上好多胎印，無阻其選美結果，她也在社交平台做說客，鼓勵眾多女生參賽，無需因為疤痕、胎記感自卑，她笑說：「我因衝動才報名參選，改寫了我的命運，推到上這個位。時間過得好快，回想參選時著泳衣都好驚，第一次面試時，高踭鞋踩落坑渠，要保持淡定拉番隻鞋上來。」

陳曉華與緋聞男友朱敏瀚被發現甜蜜入場欣賞曼聯球賽，她扯開話題：「當日是5、6個志同道合朋友一齊睇波，包括何廣沛與女朋友、孔德賢，大家將『兒女私情』放埋一二邊。」問到朱敏瀚偕媽媽看球賽，是否趁機見家長？ 陳曉華表示：「我不知道，沒有見到，我哥哥都有入場睇波，大家分開坐。」

郭柏妍與同年紀的劉穎鏇表示快將28歲，身邊同輩都超齡，不合資格參賽，不過劉穎鏇知道好多正在升學的網民有興趣選美，想知道選美過程，令她回味選美經歷：「我都是讀大學一年班時報名，從L.A.飛去溫哥華，沒有化妝、著住高跟鞋面試好緊張，而且廣東話一般，沒想到可以過關，現在廣東話流利好多。」

郭柏妍鼓勵女生參選港姐，不要太注重結果，學習才是最寶貴的東西，她說：「我當年半工讀，性格好宅，媽媽以為我沒有朋友，我為了幫自己開寬出路，便在家人鼓勵下選美，現在待人接物進步了。」最近她在社交平台發文疑似失戀，她稱發文純屬檢討和反思：「因為覺得自己拍劇做得不夠好，所以找渠道抒發心情。」

（即時娛樂）