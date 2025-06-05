古天樂對再有戲院結業嘆難控制 叫周秀娜跳舞謝票 (21:58)

古天樂今晚與周秀娜、台灣男星劉冠廷、黃浩然、楊偲泳、監製鄭保瑞、導演李子俊和周文儒等到觀塘出席電影《私家偵探》首映禮，大批粉絲到場支持，場面熱鬧。古天樂表示該片已在內地上映，有不錯反應，他明天會與一眾演員到馬來西亞宣傳，返港後到戲院謝票。周秀娜表示會幫手謝票，古天樂即笑著叫她跳舞謝謝票，周秀娜聞言隨即邀請古大樂到時一齊跳。近期再有戲院結業，會否擔心票房成績受影響？古天樂認為戲院結業趨勢不是他們能夠控制，只能做好本份。

韓國串流平台Wavve播出的韓國網劇《One：High School Heroes》，有網民發現是古天樂和陳可辛擔任執行監製，古天樂承認與陳可辛是執行監製，並透露該劇是他投資：「該劇在韓國串流平台播出反應不錯，還有一齣韓國網劇都是我監製和投資。（進軍韓國市場？）要有不同嘗試。（兩齣網劇投資金額？）不方便透露。」至於未來會否再拍韓國網劇？他說要撞啱，要去韓國傾。

他日前在《Google Cloud Summit 2025》上公開其自家研發的人工智能系統與Google的Veo AI 2生成的影像內容，古天樂說要嘗試用AI，看在電影配合上可以做到什麼範疇，正研究中，亦想做一個屬於自己系統。是否應用在拍戲方面？他個人認為現在AI能力有好有壞，每部戲不同，當中有些商業秘密不可透露。對於業界有人擔心AI出現會影響他們生計，他覺得AI已誕生，如果去擔心不如去認知什麼叫AI。他否認用AI代替宣萱為電影版《尋秦記》補戲，指宣萱為電影補戲是很久前的事，沒用AI幫手。他說研發的AI系統可應用在場景，科幻電影更適合，但要調整和適應。

周秀娜覺得AI不能夠取代演員做戲，因演員之間要有情感交流。她早前擔任林峯演唱會嘉賓大跳辣身舞，網民將她和多年前擔任林峯個唱嘉賓的徐子珊作比較，她覺得兩隻舞完全不同，各有各感覺，徐子珊好正，而她沒有跳舞底子。

近日有騙徒冒認「天下一」之名在網上騙財，古天樂旗下「天下一電影」日前在社交平台發聲明，叫大家勿上當。他說已有人上當，但無論有否人上檔都要出聲明，這是不法行為，免有更多人上當。

（即時娛樂）