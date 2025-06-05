《心急人上》作曲人James Ting開音樂會 白間美瑠來港任嘉賓 (21:16)

曾和鄭秀文、郭富城、容祖兒、Twins、薛凱琪和Cookies 等歌手合作的《Y2K 廣東歌電音先驅》James Ting將於7月12 日在麥花臣場館舉行《心急人電音祭》，今日於尖沙舉行發布會。

James Ting因寫的《心急人上》被大家再度關注，他表示：「很高興大家仍然記得這首歌，這的確是我音樂生涯中一首很重要的作品，在我下個月的電音祭上，我將會帶來一首又一首大家熟悉的歌曲，希望透過今次演出能將一些中文經典傳承下去，希望大家能從中發掘出廣東歌中也有很多很出色的電音作品。」James進一步講解《心急人電音祭》的表演陣容：「屆時嘉賓包括今天有出席發布會的白間美瑠、《偶像女生》「一期生」、鄭嘉嘉、地下女團 Denpa AI、Feather、Zero Zero ；還有林德信、涂毓麟、女團《VIVA》等，名單將繼續更新。」

專誠從日本飛來香港的前NMB46成員白間美瑠表示：「很高興可以和 James Ting有這樣的合作，他剛推出的新歌《Game Start》曲風很有趣，我們拍MV時也很開心，希望將來有機會能和不同類型的歌手合作。」會上首播《Game Start》MV ，James Ting即席和白間美瑠在MV畫面前對唱，現場掌聲不斷。

有份在發布會上表演《心急人上》的女團《偶像女生》說：「「我哋一開始聽到《心急人上》呢首歌，當然好熟個旋律，細個就有聽呢首歌，成首歌都非常洗腦，歌詞我哋唱咗幾次就已經記得晒，喺我哋嘅表演入面，希望可以用重生嘅方法，用我哋嘅青春去演繹返屬於現在呢個年代嘅版本，帶出新一代女生對愛情嘅活力。」她們續說：「其實我哋排練嘅時候都有啲壓力，因為當年Cookies嘅歌，係今日已經成為咗女團嘅神曲，同埋我哋全隊人25個跳嘅時候，我哋都要求自己要跳得好好，一定要跳得好齊，如果唔係就好似對唔住呢首歌咁。希望大家可以支持我哋，咁我哋嘅汗水加努力都係值得，希望你哋鍾意我哋重新演繹嘅《心急人上》！」

衛蘭、薛凱琪、林德信和涂毓麟特別拍片支持，衞蘭祝賀演唱會成功。薛凱琪恭喜，希望所有人都睇得非常開心。最後大會和一眾歌手及女團進行祝酒儀式。

（即時娛樂）