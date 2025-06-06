光明大押｜陳紫萱Edan首次演情侶 用幾年前舊相作道具照 (12:03)

ViuTV原創劇《光明大押》逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述一位老字號當舖的駐店二叔公，集百家辨別真偽絕學於一身，由於老闆夫婦早逝，他肩負起照顧老闆一對兒女的責任，3人本來關係親密，但卻因一事而疏遠。

陳紫萱（Summer）於《光明大押》中飾演呂爵安（Edan）的女朋友，Summer介紹她的角色設定：「我飾演嘅Winnie同阿俊（呂爵安飾）係中學同學，喺一次重遇之後相戀。佢係一個心靈富足、生活簡單嘅人，後來佢同阿俊就發生咗一啲價值觀上嘅衝突。」

Summer認為今次最困難的是要演溫柔女朋友：「有次圍讀完之後，導演就追出嚟話『Summer，你個人本身都好tough，所以你唔使再加強呢部分，可以盡情去溫柔』。」

Summer透露拍攝劇集前，與Edan未曾合作過，但數年前2人已有一面之緣，當時更一起合照，Summer笑言：「劇中Winnie同阿俊喺3年前開始拍拖，我哋需要拍一啲道具相交代呢件事，我就同Edan講笑話，我哋可以攞番幾年前嗰張合照出嚟做道具相，當時大家個樣都應該幼嫩啲。」

除了Edan之外，Summer今次的主要對手亦有謝君豪，她憶述：「好記得第一日開劇時候，就已經對住豪哥，雖然之前有上佢嘅演藝班，但可以企喺佢面前做戲，係一種新體驗嚟。」首次拍電視劇擔任主要角色，Summer表示：「自己經驗尚淺，拍攝前又再請教多次戲劇老師，希望觀眾會喜歡Winnie呢個角色啦！」

（即時娛樂）