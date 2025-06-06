女神配對計劃｜細John勁冧李芷晴 一原因臨時轉軚派檸檬 (12:47)

無綫全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫5位女神梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友，節目於周日（8日）晚翡翠台正式首播。

《女神》第一集「初見」篇，將會公開5位女神拍拖次數及單身時間，5人之中，拍拖次數最多的是Step，單身時間約半年左右的她，總共拍了6次拖，Step自覺「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛感覺。」單身時間最長的，則為已有3年沒拍拖的Carman，扮譚輝智扮到街知巷聞的她，笑言盼能找到令自己重拾「做女仔」感覺的另一半。鍾愛「霸道總裁」的Maggie盼「搵到老公」，Sophie則自信說：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」

今集開始，《女神》將一連兩集陸續揭開30名入圍猛男的神秘面紗。本回合第一輪面試，阿Bob讀出每位參賽者的職業、專長、個人hashtag等基本資料，之後參賽者會簡單自我介紹，有興趣的女神可向參賽者自由發問問題，並透過撳燈揀選心儀男士，進行下一輪「約會配對」，每位女神心儀男士上限為3個。

為平衡女神們對各候選人內在美及外在美的判斷，以及增加緊張感，未有女神按下枱上的「心動按燈」前，製作組不會公開參賽者真面目；直到有女神撳燈，參賽者面前的「粉紅帳幕」才會打開！搞笑的是，女神見到真身後，可隨時熄掉枱上的燈打退堂鼓，其他女神則可在限時內加入戰團「爭仔」，充滿變數玩味。

首集現身的候選猛男，可以「人材輩出」形容，除有「爆肌版張敬軒」、港隊運動員、離奇富二代、型爆星二代及藝人，還有身家過億的霸道總裁；女神們亦拋開矜持，與候選猛男埋身接觸，拖手仔甚至摸胸！

在海選時搶盡人氣的姜大衛兒子「細John」姜卓文，在第一集登場，他自信十足說：「我相信無論邊個揀我都好，我哋都會玩得好開心」，還即場以流利普通話及英語Rap，令現場女神嘩聲四起！擺明車馬力追Step的細John，亦成功冧掂Step，Step放下矜持說：「我心跳得好快」、「我係比較慢熱嘅人，可能你要lead住我喇」；雖然Step無限心心眼，但細John臨門一腳，卻轉改追另一位女神，又大嘆追Step「好大壓力」。

在《花生搶先看》中自爆曾拍了400次拖、而引發不少迴響的「吳卓羲2.0」，於首集亦登場！離奇的是，這次「A400吳卓羲」改口供指自己只拍過大約50次拖，他承認試過一夜情；最終改稱拍了50次拖的「A400吳卓羲」，令女神卻步，阿Bob在女神面前篤爆他「第一次面試時係話400」，原本已大為嘩然的女神表現更錯愕，梁敏巧忍不住負評：「50已經夠衰，仲要400，仲要講大話！」

每集都有不同組合花生團現身的《女神配對計劃》，首集花生團成員有森美、江美儀及戴祖儀！3人對每位候選人評頭品足，又大談戀愛經，江美儀問森美「男仔鍾意主動定唔主動女仔」時，森美無厘頭搵Yuki做例子，搞笑尖聲扮「扭擰」之餘，還七情上面反白眼。

森美說：「梗係主動嘅女仔啦，唔使煩、唔使估、唔使諗。如果表面上好似Yuki嗰啲擘大對眼：『我唔知道呀，你話喇』，但去到最後你話完畀佢聽，佢就：『我又唔鍾意喎』，好麻煩！」

（即時娛樂）