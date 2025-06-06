羅敏莊有地震後遺症易暈眩 12歲囡囡拒公開露面 (14:53)

蔣志光被問到何時跟韋綺姍在香港合體？他說：「隨時可以，大家來找我啦。」（鍾一虹攝）

羅敏莊表示老公陳國邦已處理泰國住宅內的裂痕，亦相信曼谷大部分樓宇也有裂痕，但知道結構是安全。（鍾一虹攝/Ig圖片）

蔣志光、雷安娜與羅敏莊等，昨晚（5日）到九龍灣綵排《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》。移居泰國的羅敏莊返港演出，因為盧國沾的歌曲陪伴她成長：「今次表演《不捨也為愛》，是其中一首我最喜歡的歌曲。」她表示回港期間，由老公陳國邦照顧女兒，又指女兒已經12歲，處於尷尬年齡，不肯公開露面，也叫媽媽不要將她照片放社交平台分享：「我個女長大了，不喜歡唱歌，近年愛上跳K-pop。」

重提今年3月泰國地震，當時羅敏莊拍片爆喊，她以為當時會死：「當刻以為發夢，因為沒聽過泰國地震，當時知道是緬甸震過來，震度好厲害，家中有裂痕。我都出現地震後遺症，個人會有暈眩感覺，警惕性好高。」

她指陳國邦已處理屋內裂痕，亦相信曼谷大部分樓宇也有裂痕，但知道結構是安全，這次地震後，泰國已設立安全警報提示市民，至於會否繼續住在泰國？羅敏莊說：「暫時會繼續住，因為女兒在泰國讀書。」談到老友胡慧冲疑因心臟有事入院，羅敏莊指他之前已做了手術，相信他只是做跟進檢查。

蔣志光相隔多年再於香港公開演唱，他直言心情緊張，他會演繹關正傑歌曲，又指很難唱，所以要花心機練歌。蔣志光也留意後輩歌手，記得劉洋是韋綺姍學生，至於何時會跟韋綺姍在香港合體？他說：「隨時可以，大家來找我啦。」

（即時娛樂）