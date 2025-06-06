胡子彤祝福伍允龍新戀情 拒代回應負評 倪晨曦短髮Look嚇親老公 (17:39)

韓國女星全智賢昨天（5日）以品牌大使身分，到澳門出席品牌經翻新後重開的專門店開幕酒會，同場還有胡子彤、倪晨曦、朱鑑然、楊天宇及范麒智等。

胡子彤與全智賢活動上同場，但未有碰面，他笑言擔心見到女神真身會令幻想破滅，胡子彤解釋入未入行前，要專心練習，甚少看電視劇或電影，入行後才努力煲劇，坦言從未看過全智賢任何作品。

他又透露近期忙於準備6月8日由新城主辦的音樂會，亦要參與試鏡，心情緊張又興奮，皆因似重回初入行時，不停試鏡找機會的狀態。談到將演出處男音樂會，胡子彤感激林峯早前邀請，讓他有機會踏上紅館舞台，爭取現場演出經驗，盼今年內推出3至4首個人單曲。

好兄弟伍允龍公開與新歡李蔓瑩拍拖，卻惹來負評，有網民揭女方黑歷史和翻舊帳。胡子彤認為應該由當事人回答，他作為朋友不能代回應。他指伍允龍將戀情收得很埋，是在林峯開演唱會當日，才被通知2人拍拖，本身不認識李蔓瑩，伍允龍也未帶出來介紹，相信之後會約食飯見面，他說：「我覺得伍允龍很有愛，經常嘴角含春，並非最近拍拖才變得更加甜蜜，現在是愛上加愛，總之祝福他們幸福快樂。至於追女仔招數，也不需要特別分享，緣分到就自然會出現。」

倪晨曦身穿設計有多個窿的連身裙，再配合短髮造型，予人清爽感覺。她表示3名兒子讚她新髮型好看，可惜丈夫感不習慣不太認同，她說：「剪頭髮沒有特別原因，只是之前髮型留得太久，是時候轉變想製造新意，一想到便去剪。老公見新Look當刻有少少震驚，直言不太接受到，覺得我太似男仔，反而3個兒子很贊成、讚靚和支持。」倪晨曦有留意網民的評價好壞參半，不過強調現時長度，是她個人最短極限，不敢再挑戰剪更短。

說起林芊妤（Coffee）日前在社交平台宣布再懷孕喜訊，可惜隨後哭訴自爆在婦檢驗血時發現，腹中胎兒第13條染色體出現異常，非常擔心BB健康。倪晨曦稱在網上留言，恭喜Coffee再懷孕，替她再做媽咪感高興。她以過來人經歷分享：「每次去做檢查，都不清楚肚入面BB會發生什麼事，感到好大壓力。我試過想得太多，又因肚子大，導致睡得不好很辛苦。總之，希望今次Coffee胎兒能夠度過這一關，健健康康出世。」

（即時娛樂）