水上樂園駐場DJ突播放《SSS》 COLLAR聞歌起舞勁High (18:40)

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》今晚（6日）播出一集，由化身導遊的Ivy（蘇雅琳）和Candy（王家晴）帶隊，前往水上冒險樂園玩個痛快。

Ivy準時8點在酒店大堂等候隊友，隨着時間一分一秒過去，仍然不見任何隊友出現，就連導遊之一的Candy也不見蹤影，Ivy也沒所求，只望Candy會是第二或第三個到達。幸好Candy也沒令Ivy失望，總算在其他隊友出現之前現身。2人之後直上餐廳催促隊友出發，眾人包包全被遺棄在餐廳，Ivy和Candy唯有變身保姆，幫她們拿回包包上車。

對於水上樂園行程，Day（許軼）表示：「最開心係我哋可以放飛自我，做咩都冇人會好關注我哋，或者係冇人會影我哋做緊啲傻仔嘢。」Marf（邱彥筒）則說：「上次我哋喺日本嘅時候，Candy唔舒服落唔到水，Candy好唔開心，冇得同大家玩，今次一聽到有得玩，我哋覺得好正，有種可以兌現到承諾嘅感覺。」

當眾人在人造浪水池中，玩得興起的時候，駐場DJ突然介紹來自香港的COLLAR，還播

放她們的歌曲《SSS》，眾人大感愕然。Gao（沈貞巧）說：「人生有幾可以喺第二個國家嘅水上樂園DJ播到我哋嘅歌。」Marf更指：「好癲呀呢個！勁尷，有一刻係有諗過踎低。」COLLAR聽見自己歌曲，禁不住開心地在水池中跳舞。

（即時娛樂）