周吉佩盼跟古淖文黃博開騷 Yumi聞Gigi將復出感興奮 (19:48)

周吉佩笑指和黃博及古淖文合作，形成一個嬲字，要帶著嬲的情緒上台，他表示綵排開心，感覺有點相逢恨晚。（林祖傑攝）

鍾柔美（Yumi）、黃洛妍（Janees）、周吉佩、古淖文及黃博，今天（6日）綵排慈善節目《萬眾同心公益金》。

周吉佩、古淖文及黃博三屆《中年好聲音》冠軍首度同台表演，周吉佩笑指因形成一個嬲字，要帶著嬲的情緒上台，他表示綵排開心，感覺有點相逢恨晚：「好難得嘅機會，試過今次我覺得應該要翻尋味，歡迎大家搵我哋三屆冠軍開騷。」古淖文指3人合作產生很多化學作用，但今次未有機會教黃博跳唱，黃博期待之後有機會與2位師兄勁歌熱舞。

周吉佩下月帶團與團友乘坐名為「吉吉號」高鐵專屬列車出發去廣州，古淖文笑言也想帶團有「古古號」或「Ger Ger號」專屬列車，希望下次帶團可搭飛機。黃博透露聽聞遲些會安排帶團，希望有機會帶團到南北極，對於問被張與辰爬頭帶團，她說：「唔緊要，邊個先後都好好，我都要問佢經驗。」

Yumi及Janees表示今次上台純合唱，不用跳唱及玩樂器，對於炎明熹（Gigi)在個人網上頻道透露，與粉絲「應該就嚟可以見面」，暗示快將復出，Yumi稱因忙於工作未有留意，但聽到很興奮，替Gigi開心：「好快見到粉絲咪好囉！佢嘅粉絲一定好開心，佢嘅粉絲都好支持我哋，我哋曾經係隊友，如有時間，佢出嚟來我都會去撐場，唔使公司安排，姚焯菲（Chantel）演舞台劇我都會支持。」

Janees被指疑頂替Gigi主唱劇集《新聞女王2》片尾曲《Crystal Clear》，她澄清：「我都唔知點解大家覺得係我，好多人問我，但唔係我。」她透露之後也有其他劇集歌唱，下月還會有大消息，待下周公布。

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（即時娛樂）