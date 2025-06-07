黃博女扮男裝跳貼身舞 羅啟豪譚輝智李金凱獲封完美靚聲 (15:36)

《中年好聲音321經典大戰》明晚（8日）於無綫翡翠台播出，3屆《中年好聲音》成員合力重新演繹「經典舞台」。出場的選手有《中1》的周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀；《中2》的古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、陳俞霏、安雅希、沈宗賢、陳芊芸、林思彤；《中3》的黃博、張與辰、劉洋、李金凱、占士丁丁、趙浚承、陳芷盈、劉曉昆。評審方除了有《中3》常規評審肥媽、周國豐、張佳添及海兒，還有《紅白大戰》評審谷婭溦。

「中3」黃博與「中2」林思彤、陳芊芸演唱《愛情陷阱》，黃博以紅色長裙亮相，之後在林思彤和陳芊芸協力幫忙下，脫掉長裙以俐落西裝型格登場。3人展現舞台魅力，黃博與林思彤及陳芊芸大跳貼身舞的同時，還來一招「妖艷抹嘴」炒熱氣氛。主持車婉婉激讚：「估唔到你抹嘴都咁靚！」谷婭溦說︰「搞到個心囉囉攣﹗」周國豐表示︰「好似睇咗個詐騙集團表演咁。」海兒則說︰「冇諗過有一日會畀黃博挑逗到，真係好sexy，有啲熱。」

羅啟豪、譚輝智和李金凱深情演繹《一首歌一個故事》，演出時顯出超凡默契。評審對他們表現讚不絕口，肥媽意猶未盡地表示：「將3把靚聲擺埋係技術嚟㗎，唱耐啲就20分㗎喇！」周國豐說：「我畀到咁高分係因為我聽到一首歌有3個故事，3個人有唔同嘅人生閱歷。」他還大讚3人情感完美結合、威力無窮。

（即時娛樂）