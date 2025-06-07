黎燕珊囡囡出嫁 豪送重量級龍鳳鈪 叮囑女婿愛惜心肝寶貝 (17:47)

黎燕珊大女劉詠詩（Wynce）與從事資訊科技的男友鄭健民（Kenneth）去年結束12年愛情長跑註冊結婚，待女兒鄭凱蕎（Eleana）出世後，於今晚（7日）補辦婚宴及弄瓦喜酒。一對新人今早在酒店進行接新娘及斟茶儀式，黎燕珊與女兒一起穿上裙褂，興奮看着女兒出嫁。她說︰「今日是我大女詠詩和女婿健民大喜之日，我是單親媽媽，一手一腳湊大仔女，終於等到她今天成家立室，以後由女婿照顧女兒了﹗」她表示最感動是女婿對詠詩講愛的宣言及唱情歌，她說︰「從他們認識到拍拖，這段日子絕對不短，過程中互補不足，真的很感動。我祝福女兒家庭幸福，白頭到老，白髮齊眉，兒孫滿堂，哈哈！」

一對新人跪地斟茶給媽媽及外婆，黎燕珊贈送給女兒的龍鳳鈪分量十足。她表示婚禮前夕非常忙碌︰「我終於明白辦喜事很勞心勞力，又緊張，怕待慢嘉賓。我未試過嫁女，難以形容地興奮，很開心！過去我們一家三口，直至女兒認識女婿後變成一家四口，現在更變成一家五口。我已成為最靚婆婆﹗最開心有了孫女Eleana！」談到女婿Kenneth，黎燕珊稱十分滿意，但將女兒交給女婿時不忘訓話。她說︰「女兒詠詩是我心肝寶貝，所以不准大聲跟她說話。如果有天覺得她脾氣難頂，就對我說，我教好女兒，才把她交回給你。」黎燕珊亦叮囑女兒 ︰「我對詠詩說她已當了媽媽，很多事情要從一家三口的角度去考慮，而且要很有責任感，就像當初我成為單親媽媽後，做任何決定前都會先想到孩子們，甚至連過馬路也小心翼翼。」

大女出嫁後，黎燕珊說現在最期待兒子劉德權（Dicky）也成家，相信也很快。她眼濕濕說︰「我常對孩子們說，媽媽在很多事上不太懂，但已全心全意教導他們，神說『兒女是賜給父母的產業』，要好好守護他們。我自問這份功課獲得逾100分，未來的路就交給他們，希望他們像我一樣做好這份功課。」

（即時娛樂）