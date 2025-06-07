刑偵12｜「無綫五大綠葉猛將」區軒瑋 曾到日本韓國拍劇 (18:11)

TVB劇集《刑偵12》昨晚（6日）講述何妙雪（陳自瑤飾）女兒鄧彤童（王尹菁飾）捲入女童失蹤案，丁洛風（林保怡飾）心急如焚欲馬上營救，並要求張滿光（高鈞賢飾）調配警力搜查。同一時間，刑凱（張振朗飾）通過以往同類案件推斷出，棄屍者應有兩人，而最近案件全由林校長（區軒瑋飾）所為。

有「TVB御用奸人」之稱的陳少邦在《刑偵12》中飾演丁洛風（林保怡飾）童年好友白仲豪，經常與阿風另一好友夏軻（姚宏遠飾）如形隨影，大部分時間更是同框現身。有網民指陳少邦與姚宏遠愈來愈似樣，陳少邦接受tvb.com訪問時，坦言不少新合作的工作人員常認錯他們。陳少邦又笑言︰「未知是否我樣子太普通，曾被認錯是容錦昌、甄子丹、樊少皇、呂頌賢、森美、許志安、周柏豪、古淖文、郭政鴻及楊鴻俊；也試過有PA搞錯我與陳國邦的名字，錯將06的通告發給他。」談到與姚宏遠在劇中恍如孖仔，陳少邦透露他們事前曾商量以何種姿態同框出現最夾最型。他說：「因為我哋冇咩對白，所以盡量扮靚仔啲同chok多啲，希望等人哋見到我哋兩個。」

飾演林校長的綠葉演員區軒瑋演活了戀童校長的變態與狡黠，獲網民稱讚；也有網民指現年67歲的他，跟8年前在韓劇《20世紀少男少女》中飾演富豪時的樣貌完全沒分別，凍齡有道。曾獲封「無綫五大綠葉猛將」的區軒瑋1983年在無綫第12期藝員訓練班畢業後，曾於1984年參加「全港十八區業餘歌唱比賽」，憑獻唱杜麗莎的《假如》而贏得深水埗區冠軍。自2014年開始，區軒瑋拍攝無綫劇集超過100部，並曾參演日劇《Stranger6》及韓劇《20世紀少男少女》。

（即時娛樂）