葉蒨文偏愛眼細有型男生 單身一年 預告有機會脫單 (19:14)

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「Candy」的葉蒨文最近參加綜藝節目《女神配對計劃》，她今天（7日）在電台受訪時談到擇偶條件，坦言偏愛眼睛細細、型格且有男人味的男生，類似韓國男神鄭智薰（Rain）。節目拍攝已過半，葉蒨文直言對幾位配對參賽者頗有好感：「我單身了一年，很開心能透過節目認識異性，覺得可能會找到另一半。」

她透露一直希望透過演戲體驗不同角色的人生，沒想到這次節目竟然觸動到她的情感，拍到落淚。葉蒨文表示，參賽者各具優點，有些讓她有安全感、感覺被理解和欣賞。她說︰「有位參賽者閱讀了我所有訪問報道，說看到了我的內心世界。他很有誠意，不止是為了曝光。」

當被問及是否對眼細細的姜大衛兒子姜卓文有好感時，葉蒨文表示暫時未跟他有任何接觸，但大家早已認識，曾在朋友聚會中一起玩「劇本殺」遊戲。她不排除有機會發展，但仍需視乎性格是否匹配。至於有否參賽者私下示愛，葉蒨文透露：「有，私底下與我詳談過，但考慮到拍攝效果，聽從製作組建議，沒有約會。」

她笑言，與節目中的幾位女神李芷晴、關嘉敏及羅毓儀喜好不同，因此爭奪同一男生的可能性不大。當被問及若出現爭奪對象情况，是否願意讓愛，葉蒨文表示：「不用考慮讓不讓，男生會有自己的選擇。如果男方喜歡她們，我也會送上祝福。如果男生對每個人都感興趣，那我就不要了，也會勸她們不要。」

（即時娛樂）