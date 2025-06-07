姚焯菲自爆有外籍追求者 讚邱傲然友善 比想像中健談 (19:42)

姚焯菲（Chantel）今天（7日）為婚嫁展擔任表演嘉賓時，透露兩年前曾憧憬未來婚禮能在湖畔或森林舉行，新郎哥還騎着白馬進場。談到擇偶條件，她表示外貌不是關鍵，最重要的是對方能夠愛惜她。當被問到父母會否反對她在求學期間談戀愛，Chantel坦言父母並沒有限制，但她自覺未夠成熟，而且目前既要讀書又要工作，因此不急於拍拖，擔心會應付不來。她坦言對自己沒信心：「我很麻煩，要求又高，怕會嚇壞人！唯有先照顧好自己，才能值得別人喜歡。」

Chantel坦言身邊有追求者，其中不乏外國人。她表示：「我不抗拒與外國人交往，最重要是彼此能溝通，但不接受異地戀。」談到曾否有暗戀經歷，她笑言：「以前曾暗戀過男同學，但當時分不清那是否愛情，也沒勇氣向媽咪詢問，更不記得最後是如何收場。」

炎明熹（Gigi）透露快將復出，Chantel稱近日忙於綵排音樂劇而未留意。被問到會否鼓勵Gigi時，她說：「Gigi一向很勤力，我不擔心她，最重要是做好本分。我最近忙於綵排，大家少了聯絡。Chantel透露會邀請Gigi來觀看自己的音樂劇演出：「我為了這部劇下了不少苦功，綵排時因劇情需要流了不少眼淚，現在心情還未平復。」談到與MIRROR成員邱傲然（Tiger）合作，她笑言：「我們已經熟絡了，他比我想像中健談。起初以為他不會笑、不會說話，但經過連月綵排和相處後，發現他很友善。」

（即時娛樂）