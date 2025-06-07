黎燕珊大女出嫁 前夫劉永未現身婚宴 胞姊做代表到賀 (20:59)

黎燕珊大女劉詠詩（Wynce）與丈夫鄭健民（Kenneth）今晚（7日）補辦婚宴兼弄瓦喜酒，獲朱晨麗、無綫高層樂易玲及兩名兒子、李司棋、郭富城經理人小美、楊明與莊思明等到賀。黎燕珊前夫劉永未有現身，但劉永的胞姊就帶同兒子及新抱一家三口到賀。婚宴前，一對新人帶同女兒凱蕎（Eleana）、母親黎燕珊及外婆四代同堂合照。Eleana面對鏡頭時十分淡定，又不時揮手，十分可愛。

黎燕珊受訪時稱感覺如釋重負，大讚女婿有膊頭。詠詩亦讚丈夫有責任心，她被問到可有計劃再生B時，表示會先休息一下，因會繼續其空姐工作，幸好丈夫聘請了工人姐姐，奶奶也有幫忙湊孫。黎燕珊讚女婿有本事請人幫忙，加上親家母，她十分放心，沒幫手照顧孫女。黎燕珊表示兒子與未來新抱也在場，說兒子離結婚的日子不遠了，還笑問何時到自己。她被問到可有追求者時，笑着拒透露。

朱晨麗被問到可獲黎燕珊介紹青年才俊時說︰「我主要來食飯。參加婚宴可有勾起想結婚想法？10幾歲時曾幻想過，但計劃趕不上變化，最重要還是先找到另一半。不是有位常拉頭馬富二代緋聞男友？我也有其他馬圈朋友，不知為何每次他們邀請我去入場，都能拉頭馬。我也跟着買了點，贏了一點小錢。」

楊明被問到是否和女友莊思明來「取經」籌備婚禮時笑言：「每次都被問這個問題，將來自己婚禮一定會好好。何時結婚？未知，盡快吧！」談及日前赴澳門欣賞韓國天王G-Dragon演唱會，他們分享：「氣氛很好，但後悔買了企位，要很早到場，入場後又要一直站着等，企足8小時。入場前還得先去洗手間，否則一離開易被人『攝』位。」對於有報道指警員到場查黑工，他們表示：「我們沒看到，還順利買到了紀念品。」

（即時娛樂）