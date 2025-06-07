高鈞賢跟繼子女相處似朋友：等佢哋大個叫我爸爸會好高興 (23:22)

2005年香港先生冠軍入行的高鈞賢(Matthew)，10年前約滿TVB北上發展，在內地發展有聲有色，三年前返港再接拍TVB劇集受重用，他的演技亦受讚賞。近日熱播的《刑偵12》，高鈞賢演不可一世、機心重又弄權的警司張滿光，同樣受注目。他接受商業一台《星光背後》主持梁泰來訪問，節目中他除了披露與林保怡合作的點滴以及回顧入行20周年的起跌外，也披露今年雙喜臨門，與愛妻Christine閃婚生女「一擊即中」的經過。

他說:「由拍拖到計劃結婚到生BB，係一年左右。」公布婚訊後，太太被爆有過一段婚姻及一對仔女，高鈞賢直認認識太太時已知，更坦言當後父無困難，「當佢哋係朋友，都係叫佢哋叫返我Matthew！」

高鈞賢去年12月初突然在網上發布多張婚照及孕照，自爆與年輕10年的圈外女友雙喜臨門。他們早已在加拿大註冊結婚，並預告今年1月將首當爸爸。之前高鈞賢甚少提及與太太的認識，原來早於疫情前，二人因工作認識，「三、四年前我哋只係朋友，因為佢公司有部份生意係護髮，佢搵我幫手拍片。當時只係朋友約食飯，知道佢細我10年同有小朋友。最初覺得佢好識關心人，又叻又靚又勇敢追夢同識養生。」他指當年未試過追求離過婚及有小孩的女性，所以未有進一步發展。及至疫情後到內地工作重遇，才發覺太太很適合自己，「各有各生活幾年，我亦經歷過感情上嘅錯摸，先發覺呢啲(結過婚及有小朋友)根本唔係問題，最緊要大家夾，同理解明白我。」

高鈞賢跟太太閃婚，「我哋好犀利，無嘥過任何時間。由拍拖到計劃結婚同生BB，係一年左右。」又說：「我哋plan就一擊即中，因為佢公司做產前產後養生呢行，知點調埋身體。到我5月生日，佢就plan個 trip去馬爾代夫，我哋去馬爾代夫就係計劃去做呢件事。真係好順利，一個月後就知。當時係覺得開心同幾勁，係一擊即中！」至於高鈞賢宣布雙喜臨門不久，就有酸民爆愛妻是富家女及有過一段婚姻的背景，問圈外人太太有沒有受打擊，他說：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公布嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講番件事，好過太多猜測。」

談及4個月大的女兒高子琳，首當爸爸的高鈞賢說不停兼笑不攏嘴，至於問及跟太太一對仔女相處及做後父有沒有難度？他說：「由頭到尾我唔覺得難，因為我加拿大長大，有幾個好朋友，佢哋一到weekend就要去stepfather屋企，我反而覺得過程中難嘅係小朋友一方心理調節。我認為大人嘅角色就係要做朋友，我都係叫佢哋叫返我Matthew。同外國人一樣，唔需要迫佢哋叫我爹哋。因為佢哋知道自己爹哋係邊個，佢哋長大後就會有自己方法處理。」他的女兒出世後，對於太太的一對仔女會否擔心偏心的問題，高鈞賢笑說：「大仔比較懂事，而妹妹始終係女仔，會敏感啲。佢依家成日問媽咪，幾時幫她改姓高。佢會諗好多嘢，想同我個囡囡高子琳close啲，呢啲我完全都唔會夾硬迫。總之我會負責令大家一齊開心，或者到佢哋大個叫我爸爸，我當然會好高興。」

（即時娛樂）