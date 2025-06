林盛斌(阿Bob)與太太黃乙頤(Pearl)育有3女1子,孻仔林道申(Jaye)今年7歲,正在讀小學。阿Bob昨天(7日)在社交平台分享兒子一份英文功課照片,功課的題目是「參加課外班時我們該如何表現」,Jaye在答案欄寫上「shut up and close your mouth」,結果被老師批評回答「這太粗魯太刻薄了」,建議他應回答「keep quiet in class」。

阿Bob表示︰「嗱,我就覺得我個仔係寫得啱嘅,但係老師就咁樣改,大家點睇?我好鍾意老師寫俾佢嗰個評語😂😂。﹗」Pearl亦留言表示︰「其實呢一個答案,我有幫佢改過,因為佢寫錯咗個mouth字🤭🤭。」楊潮凱笑指Jaye︰「果然盡得爸爸真傳,文筆鋒利亦剛烈。」新手媽媽黃翠如在留言位置打上10個笑到喊的Emoji,阿Bob提醒她︰「唔好笑呀,遲啲你就會見到呢啲嘢㗎啦﹗」

(即時娛樂)