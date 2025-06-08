柳應廷Busking宣傳新歌 否認為慳錢 想與粉絲近距離互動 (14:16)

MIRROR成員柳應廷（Jer）昨晚（7日）在灣仔海濱舉行新歌《大人之後》的Busking宣傳活動，吸引近千名粉絲到場，場面熱烈。Jer一出場，現場爆發歡呼與尖叫聲。他笑言：「今晚是Jer仔Music Live，會唱足1個小時，獻唱多首歌曲。」

Jer受訪時表示上次Busking已是5年前推出首支單曲時，此次再度Busking，令他有回歸初心的感覺，看到粉絲支持十分開心。他提到：「今天特別炎熱，知道有粉絲昨晚已到場霸位，擔心他們會不舒服或中暑，特意在社交平台提醒大家多喝水。」他回憶，上次在尖沙嘴Busking時，約有300、400名粉絲到場，而這次人數接近1000，能與粉絲近距離互動很開心。被問及公司是否藉此方式節省宣傳費用時，Jer否認：「希望能更貼地回饋街坊，因為聽說有學生沒錢買演唱會門票，所以趁新歌推出以Busking方式宣傳，讓他們聽歌。」經理人花姐（黃慧君）亦否認此為節省成本的舉措，並透露這種宣傳方式亦需6位數成本。Jer表示稍後將會上電台宣傳，並考慮與其他歌手合作。

談及MIRROR成員合約年期問題，Jer被問到是否與其他成員一樣，還有3年合約便屆滿，他笑說：「我好像遺失了合約，公司有副本，但我沒看。不管合約年期長短，我都是這樣做，等公司通知我續約。」至於是否會續約，他坦言目前還沒想這個問題，先專心做好音樂。對於隊友邱士縉（Stanley）表示會等日後傾續約才考慮去向，Jer說：「是嗎？他這麼厲害，現在是劇王！」

Jer表示今年將以音樂為重心，計劃推出5首新歌並發行EP。此外，他與陳卓賢（Ian）、邱士縉、邱傲然（Tiger）組成的「禿鷹小組」將於7月拍團綜，並確定會在香港取景。Jer坦言：「當然想去海外拍攝，能到我心儀的瑞士和冰島更加好，但隊友也有工作在身。」他認為難得有機會拍團綜，希望能與隊友更加熟悉，在節目中深情對話。經理人花姐表示留港拍攝並非為節省成本，而是4子工作繁忙，檔期難以協調。

（即時娛樂）

禿鷹小組