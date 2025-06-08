羅嘉良溫兆倫北京做鄰居 曾一齊接女放學 冷風中走回家 (15:34)

羅嘉良、溫兆倫、葉振棠、張德蘭、李龍基、米雪、《中年好聲音3》張與辰及劉洋等，昨晚（7日）參與《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》演出，演繹35首已故作詞人盧國沾的經典作品。打頭陣的張德蘭感慨地表示「十分掛念盧國沾」，演出時更忍不住飲泣。她盛讚盧國沾的作品是香港珍貴的文化遺產，他的作品深深影響了其歌唱事業。張德蘭演出時特意走到觀眾席，與在場的盧國沾女兒握手，並透露盧國沾太太身在後台支持。

盧國沾的徒弟羅嘉良特意放下寧波的拍劇工作，趕回香港參與演出。他演唱經典歌曲《秦始皇》向恩師致敬，並回憶1984年參加新秀歌唱比賽時結識恩師，從此建立起長達40年的深厚情誼。壓軸登場的溫兆倫表示盧國沾夫婦看着他入行，他自覺幸運，在香港拍劇時遇上好劇本，隨後獻唱主演劇集《今生無悔》的同名歌曲。

羅嘉良與溫兆倫完成演出後一同受訪，稱覺得彼此很有緣分，除了都在北京生活，近5、6年更成為鄰居，而且僅隔一堵牆。更巧合的是，他們的女兒曾就讀同一所學校，接送孩子放學時常有碰面機會。溫兆倫笑說：「我和羅嘉良曾在冷風中一起走回家，好有畫面！」他更幽默地對羅嘉良大喊「我愛你」。談及他們曾合作演出《流金歲月》，羅嘉良期待再度攜手拍劇。溫兆倫透露：「其實有人找過我們合作，但一直因檔期無法配合。現在看看羅嘉良，他OK，我OK！」

（即時娛樂）