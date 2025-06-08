周吉佩再見張衛健攬到實 自爆緣分始於4歲童年時 (17:03)

BIG FOUR、周吉佩、譚輝智、關嘉雯、陳煒及羅天宇等，昨晚（7日）參與《萬眾同心公益金》演出。8月紅館開騷的BIG FOUR打頭陣出場獻唱新歌《赤子們》，許志安稱狀態十足︰「我每天跑步保持最佳狀態，跑步跑到以為自己參加了三項鐵人賽！雖然我們這個年紀不會太露肉，仍希望身形很弗，已為上台做好準備。」張衛健隨即要求他在演唱會上露少許肌肉給大家看看。梁漢文笑言，BIG FOUR每次有大型演出都與TVB有緣，記得組合首次演出也是慈善騷。他回憶起當年上台前緊張到跑去洗手間，卻被隊友惡作劇。梁漢文說：「我明知還有時間，但他們竟找工作人員進來倒數，搞得我要在10秒內完成，之後輕鬆地上台。」

4子表示演唱會優先訂票已被搶購一空，令他們十分鼓舞。張衛健說：「不過還未正式公開發售，我們不能那麼容易滿足！如果火速售罄，我可能會黑面，但如果是光速售罄，我就不會黑面！」周吉佩再見張衛健立刻要求合照，他回憶4歲時曾與張衛健合照，及後21歲剛出道時更曾與對方合作，為其主演電影唱主題曲。周吉佩說︰「張衛健的感覺像大哥哥，合作時對我很照顧和支持。」

關嘉敏與譚輝智帶來串燒歌表演，特別邀請陳煒、羅天宇及朱敏瀚助陣。關嘉敏特別向陳煒送上新單曲唱片，她表示跟對方因拍劇結緣，並指對方挑選男人有眼光，想請她看看節目《女神配對計劃》的配對對象。陳煒以性感造型現身，她笑言：「為了這次演出，特意少吃兩天飯。只有一天時間排舞，老公還沒看過我的表演。我從未與老公跳過舞，他跳舞時也只是隨意扭動一下！」

羅天宇近日被發現與緋聞女友陳懿德及對方母親在茶餐廳聚會，他澄清並非拍拖見「未來外母」，只是朋友間的輕鬆飯局。羅天宇表示：「只是好朋友一起吃飯，但她很忙，反而我和她的媽媽聊得更投契，話題特別多！」他笑言如果有工作機會找陳懿德，也可以順便考慮找他，不介意情侶檔合作。

（ 即時娛樂）