愛‧回家｜李金凱本周登場 偕單立文Jam歌 監製讚準備充足 (18:17)

《中年好聲音3》李金凱加入《愛‧回家之開心速遞》，將於今個星期播出的集數出場，與單立文（豹哥）有大量對手戲，還一同合唱廣東歌。李金凱雖然第一次拍劇，但全無怯場，細心聆聽監製梁耀堅及豹哥的指導，表現專注。兩人拍攝前一有時間就排練，豹哥更不斷翻聽拍攝片段，加以調整務求唱出最理想水準。

雖然只是兩幕戲，兩人拍了大半個晚上，李金凱獲二姐貼身照顧，還隨身袋好歌詞及對白，讓李金凱可隨時練習。監製梁耀堅透露為李金凱度身訂做閃亮歌衫造型，希望令觀眾眼前一亮。談及李金凱的表現，他說：「從第一次見面就感受到金凱對演戲充滿熱誠。拍攝當日，他準備充足，演繹方面亦與我想法一致，表現恰到好處。」

談到首度合作即要合唱，豹哥和李金凱均表示最大挑戰是準備時間不足。李金凱接受娛樂新聞台訪問時說：「我們只有昨天通話的7分鐘，而且還要唱廣東歌。」豹哥對李金凱讚不絕口，透露有天無意中看到《中年3》，被李金凱獻唱的《今生今世》深深打動。他說︰「我心裏想，咦？為什麼眼角會留下了一滴淚呢？於是，我就記住了金凱。我覺得他很有創造力及幻想力。『你就是新的歡樂，我看每個人看到你都很開心。』」李金凱接受tvb.com訪問時自揭拍劇兩大難度：「有很多人在的時候，我就會有一點點的緊張。還有對白，豹哥跟我說，要想辦法，把對白變成自己說的話，就會自然一點。」

（即時娛樂）