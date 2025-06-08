AK腳板痛不敢亂入按摩店 陳健安自爆教班時變第2個人 (20:46)

江𤒹生（AK）今天（8日）與陳健安出席瑜伽活動時，提到去年在個人演唱會上勁歌熱舞令筋骨繃緊後，曾透過瑜伽消除疲勞。談及近期正忙於MIRROR「夜粥小組」的演唱會籌備，他說排練得如火如荼，長時間練舞導致腳板疼痛。他幽默表示：「想找技師按摩，有沒有推薦？不敢亂試，怕誤闖提供特別服務的店，水洗也不清。」

剛完成《SUCK樂園》音樂劇演出，AK感到不捨，稱與團隊密集相處數月建立出友誼，喜劇氛圍愉快，讓他重新找回自己。AK笑說：「白只、麥沛東經常玩蠱惑，我努力忍住但也曾失守爆笑，無法單獨反擊，偶爾會聯同其他演員『報復』，觀眾看得十分開心。」他期待未來能與《SUCK樂園》班底再度合作，又預告今個暑假有不少計劃，除了舉行粉絲見面祭，8月還將推出新歌。涉於MIRROR演唱會墜屏案虛報懸掛設備重量的3人詐騙罪脫，AK稱有留意新聞，但不便發表更多意見。

陳健安除了歌手，亦兼任肌筋膜放鬆課程導師，累積逾50堂教學經驗，他得知AK急需腳底按摩，樂意分享紓緩痛症方法。談到教學與演唱時的不同，他笑說：「有些歌迷上過我的課，說我像變了一個人。導師要專業，但不會嚴肅，反而要保持輕鬆幽默，說話也比較溫和。」至於課堂音樂，他表示不會用自己的歌，而是選擇純音樂，以助學員進入深層放鬆狀態。談及釗峰與圈外女友密照外泄，安仔認為早公開的照片多年後仍會被提起，沒有特別。他指釗峰因獨立發展壓力大，緊張至胃抽筋入院，建議他旅行放鬆。鄭欣宜傳已簽新公司，他表示較少聯絡，祝福她身心健康，相信她會在適當時機分享新動態。

（即時娛樂）