陳卓賢巡唱悉尼站與粉絲慶生 大力許願：祝大家健康開心 (22:06)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）繼墨爾本後，今日在悉尼舉行澳洲站第2場《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》。明天是他生日，主辨單位及hellosss（歌迷稱號）為他準備一個附有無尾熊、咪高峰、結他及鋼琴的3層生日蛋糕，並大合唱送上祝福。

在剛過去的墨爾本站，Ian曾笑言觀眾似「無尾熊」，所以今晚悉尼站，觀眾一開場已非常熱情。Ian說：「歡迎嚟到我澳洲站悉尼第2場嘅演唱會，喺墨爾本嘅時候，大家好似樹熊咁比較靜，留力喺尾聲，今日好多謝大家，一開頭已經咁好。」

到演唱會尾聲，身穿「無尾熊」衫的Ian正準備與歌迷互相，台上響起生日歌，Ian回過神後，隨即甜笑跟唱：「Happy birthday to me」，然後台下觀眾繼續大合唱，在多謝了台下歌迷後，Ian表示想許願，在台下歌迷大聲說許願要大力，Ian即時反應迅速，搞笑道：「許願係一定要大力。」切蛋糕時，Ian鬼馬說：「知道唔切到底，唔係嫁唔出。」逗得台下觀眾大笑。

完騷後問到Ian生日願望，他最想大家身體健康，開開心心。Ian完成了澳洲兩站演出後，7月18日將移師澳門演出。

（即時娛樂）