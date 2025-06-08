羅啟豪現場唱新歌《有天做證》有547個字歌詞：開心過關 (23:10)

羅啟豪日前出席「2025認證頒授典禮暨產品安全嘉年華」，他擔任「2025認證推廣大使」壓軸登場，現場獻唱兩首歌曲，包括首次公開現場演唱的劇集《清明上河圖密碼》港版主題曲《有天做證》。此曲是音樂人劉易昇及填詞人楊熙特別為啟豪度身打造，啟豪說：「劉易昇老師畀首歌我嘅時候，即刻喺屋企練習，作為I人自己慣咗一個人匿喺屋企坐喺度對住電腦唱歌，所以都係坐喺度練，點知去到錄音室企喺度錄，反而初初唱唔到，呢段時間為咗預備今次首次現場演繹，即刻喺屋企要記得企喺度練！另外有網民幫我計過呢首歌有547個字，連埋要記歌詞，今日畀自己 85分，算過到關，好開心！」

昨晚啟豪又現身《萬眾同心公益金》與李佳參與演出，原本他不在演出名單上。啟豪解釋原本演出項目是兩位總理合唱，但有一位因病未能出席，於是需要另作打算，臨時邀請啟豪與李佳頂替演出。啟豪稱監製之前跟他與李佳合作過，所以找兩人幫手，幸好他們的時間可配合，難題是要照原定設計唱經典歌曲《Memory》，他從未試過公開演唱這首歌，並且只有 24 小時預備，弦樂隊跟現場樂隊已經練好晒個key，唔可以再臨時轉 key，所以他跟李佳要打醒十二分精神，現場觀眾對演出好滿意，他同李佳都好開心！

今晚播映的《中年好聲音321經典大戰》，啟豪與譚輝智、李金凱合唱《一首歌一個故事》，三人獲封為「完美靚聲」，啟豪跟兩師弟的合作火花四濺。

（即時娛樂)