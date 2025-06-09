黃淑蔓瘦身成功 應援店打卡超寵粉 盼推出10周年紀念作 (12:20)

Feanna坦言過去連續2年都是「瘦身成功」，經過她的努力終於如願，笑言今年生日願望有「更新版」！（大會提供）

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）昨天（8日）24歲生日，日前她親自到Fans應援咖啡店打卡，又到商場影貼紙相，非常開心。每一個細節位盡顯Fans對Feanna的了解和疼愛，令她非常感動。提到生日願望，Feanna坦言過去連續2年都是「瘦身成功」，經過她的努力終於如願，笑言今年生日願望有「更新版」！

Feanna推門走進咖啡店，看到漫畫版的自己和喜愛的動漫角色「飛鼠」，以及心形靚相牆，忍不住大叫「好靚」，Fans送上花束和禮物，Feanna愛不釋手。期間有客人入店買咖啡，就是為了她的生日應援禮物，想不到回頭見到本尊立即驚喜到呆了，笑言比中大獎更開心。Feanna說：「Fans為我搞生日應援，我嚟支持自己，做咁多佈置和應援物係好複雜，要花好多心機、時間和愛，我好感動。我哋都係少女，鍾意嘅嘢都好類似，同樣鍾意『飛鼠』和Relakkuma（鬆弛熊），佢成日畫畫送畀我，我都有畫Kuma仔送畀佢！」

Feanna說：「生日願望最重要係身體健康、工作順利、做到自己鍾意嘅事、日日開心。去年、同埋去去年嘅生日願望，都係瘦身成功，今年有少少成績啦，但我唔會鬆懈，繼續努力！」生日應援咖啡店擺放她第一張個人專輯「Feanna 17+」，她戴上耳機回味一番，笑說：「呢張唱片係我18歲生日嘅時候推出，我今年19歲啦，講笑！剛才我聽咗《Dream My Dreams》，希望好快再出唱片送畀大家。今年我出道10周年，好想推出一個作品送畀呢10年嘅自己，同埋我一直有個心願，舉行個人音樂會。」

對於新歌《未至於》推出後，Feanna與不少歌手朋友聯乘合唱版，她說：「呢10年裏識咗好多圈中朋友，我好鍾意搵佢哋傾偈，好想有機會同大家collab，就膽粗粗廣發邀請。好開心好多朋友願意幫我，同我一齊唱，好感動。我同每一位合唱嘅時候，再傾多咗偈，更多bonding（緊密關係），多謝大家嘅幫助和愛。」

稍後Feanna跟鄭伊健到美國和加拿大為「Here & Now 2025 EKIN IN CONCERT鄭伊健演唱會」 巡唱演出，她興奮表示將首次踏足加拿大。她說：「我咁大個女第一次去美國，就係前年跟伊健哥哥演出，好耐冇坐長途飛機，好期待。我會帶遊戲機去同伊健哥哥玩，不過佢一定都會帶遊戲機同埋好多嘢去玩。」

（即時娛樂）