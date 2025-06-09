「中123生」炮製驚喜答謝密碼 車婉婉淚腺再被引爆勁感人 (12:48)

當中最驚喜的，是首度同台的劉曉昆和顏米羔，2人默契十足。（無綫提供圖片）

《中年好聲音321經典大戰》昨（8日）晚翡翠台播出，由「中123生」合力重新演繹三屆《中年好聲音》中的「經典舞台」。

昨晚播出的上半場，除了黃博的「女扮男裝」相當驚喜外，畫面精彩的還有由「中1生」的周吉佩（吉吉）支嚳儀（支支）、龍婷及顏志恒，加上「中2生」顏米羔﹑「中3生」劉曉昆，組成3組CP重新演繹熱力四射歌曲《Bad Boy》；當中最驚喜的，是首度同台的劉曉昆和顏米羔，2人默契十足，海兒點名讚劉曉昆「跳舞真係好好睇」，周國豐表示2人的表演，令他看得最投入。肥媽笑稱：「顏米羔本身就係Bad Boy，好啱唱。」

從《中年好聲音》第一天已陪著「中123生」一起成長的主持車婉婉，在節目中獲「中123生」送上超大驚喜，原來黃博、張與辰、占士丁丁、陳芷盈、王鄭俊仁、趙浚承、李金凱、劉洋，在八強決賽舞台當晚，分別刻意將「我哋中年好聲音要好多謝婉婉姐」的「愛的密碼」，暗藏在台上說詞中，整條「答謝片」最終以「婉婉姐我哋愛你！」作結，令容易受感動的車婉婉哭成淚人，即場擁抱所有「中123生」之餘，又忍不住搞笑謂：「我個妝化咗好耐㗎！」

她再感性留言：「其實做到三季嘅（《中年》）係我嘅幸福，我人生行到呢度，You Guys Complete Me。」古淖文亦深情發表感言：「（婉婉姐）每一次企我哋隔籬睇分數，陪我哋開心、陪我哋喊。」最後全體合唱《感激我遇見》，場面感人。

（即時娛樂）