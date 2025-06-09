女神配對計劃｜曾展望驚喜現身冧掂女神 葉蒨文甜笑：我心跳得好快 (15:54)

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫女藝人梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman）及羅毓儀（Yuki），公開招親搵男友。

昨晚（8日）播出第一集《女神》，上半場「半盲選式面試」展開，筍盤盡出的同時，亦充滿粉紅氣泡。最經典的「粉紅場面」，首推「愛‧回家CP」曾展望（GM）及Sophie擦出愛火花！GM與Sophie在2024年開始，在劇集《愛‧回家之開心速遞》中組成「MC配（Mike and Candy）」，因外型合襯大受歡迎；早前Sophie宣布加盟《女神》後，曾坦言GM是其理想型，加上大批「MC粉」湧入Sophie社交平台，力推GM參加《女神》，令GM現身別具節目效果。

GM強調他並非順應民意才參加節目：「我唔想做嘅嘢，冇人逼到我」，並坦承早已暗戀Sophie多時，今次參加是因不想親眼見到Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，但我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試下。」為加強「籌碼」，GM使出「緣分殺手鐧」大冧Sophie：「我同林子祥同一日生日嘅。（Sophie中文名葉蒨文）」面對GM既幽默又真誠的表白，Sophie甜笑說：「你講真定講笑㗎？我個心跳得好快！」她哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」

明顯玩認真的Sophie，細問GM分不分得清楚自己喜歡的，是Sophie還是Candy（Sophie《愛‧回家》角色），GM亦做足準備大派定心丸：「分得清呀，Candy比較小女孩，但Sophie係時尚新女性。」、「我覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處，我覺得好開心，我都係鍾意睇爛gag嘅人」；

鍾情「爛Gag男」的Sophie，聽到GM這樣說一度開心至害羞謂：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」

GM聞言即趨前兼進一步表白：「我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」真誠說詞配以殺食甜笑，令Sophie零猶豫情况下直衝GM：「我唔需要嗰5秒喇，由開閘嗰下我已經揀咗（GM）喇！」Sophie為GM戴上「心動頸鏈」時，2人不敢望對方，還忍不住甜笑，粉紅氣場濃罩拍攝現場！

5位女神之中，最手鬆的竟是「自信女神」Sophie及Carman，2人早於上半場已揀好3個名額，Sophie睇中的全是「顏值筍盤」，分別是充滿陽光氣息的港隊手球運動員林澤謙；港隊閃避球運動員、年薪12萬但卻揸Benz出入、樣子酷似房祖名的「疑似富二代」林堡熙Eddie，以及曾展望。

Sophie看中「金絲眼鏡房祖名」，全因對方擅長看google map兼熱愛周圍玩！Sophie說：「我想搵人生伴侶陪我吃喝玩樂，我覺得佢好似幾adventures。」巧合的是Eddie的心儀女神亦剛好是Sophie，Eddie談到被選中經過時，忍不住表現興奮，而Eddie在首集中，暫時是表情包最豐富的一位參賽者。

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（即時娛樂）