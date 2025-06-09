87歲余慕蓮近况曝光 每周花逾2萬元買特效藥：我未必過到今年 (16:34)

魚毛向項明生說：「我都未必過到今年啦！你快啲嚟見我啦!」（fb影片截圖）

現年87歲的余慕蓮（魚毛）近年健康麻麻，曾因肺纖維化住院半年，去年又感染肺炎，身體大不如前。近日她主動相約好友兼旅遊達人項明生敘舊飲茶，令魚毛近况曝光，項明生今天（9日）在社交平台貼出和魚毛敘舊照片，他們去了嘆茶，相中的魚毛精神不俗還悉心打扮，項明生細心幫她推輪椅。

魚毛還向項明生透露：「我都未必過到今年啦！你快啲嚟見我啦!」項表示跟魚毛已有5年沒見面，疫情後他長期在外旅遊或旅居，但當聽到這個令人神傷的約會邀請，他也要擠出時間出來應約。

項明生寫道：「五年不見，余毛姐（余慕蓮）顯得更加瘦削，也難怪，這幾年圍繞她的新聞都是身體欠佳，出入醫院。但就十分精神，而且今天為了和我飲茶，還化了一個淡妝。她能夠自己站立，也可以在家中扶著桌椅走動，見面就同我講她吃的特效藥好貴，一個星期要HK$24,000，她又沒有買醫療保險，要全部自付。她的意志力很堅強，即使身體很虛弱，每天都堅持去樓下公園做運動，也堅持要自己扶住輪椅走一段路，以她的年齡及狀況來講已屬不易。」

魚毛還向他說：「你有乜嘢想要㗎，你隨便攞啦！我啲嘢已經送晒俾人啦，費事留低咁多嘢，嗱，嗰個櫃入邊仲有你送俾我嘅金牌！」魚毛還送他一本她的自傳《我是一條豆角》。

項明生憶述說：「坐在輪椅上經過豉油街，『最傷心係新寶戲院執咗，對面這間諸聖就是我讀過的小學﹗』我讚她的頭髮又黑又濃，證明毛姐身體還很好啊！『這是姐姐昨天幫我染的，米雪幫我剪的頭髮!』」

到了茶樓，余毛姐堅持要她請飲茶，因為昨天她賣了銀行股票，項引述魚毛說話：「反正啲錢都要洗！我已經同大王（安德尊）交代咗後事，死咗之後將我的遺產全部捐晒出去，我又無兒無女，無父無母。寫好了平安紙，層樓捐給東院，存款捐給做三行跌死跌傷的工友（工業傷亡益會）！」項明生讚魚毛仍吃到點心，她說，只有幾顆牙是真的，作狀要拿下假牙，十分鬼馬。

項明生讚她的記憶力驚人：「還記得廿年前我開始找她在遊戲展，扮鬼扮馬cosplay，扮美少女和遊戲人物，連續十年並得到長期服務金牌！而且我們的母子關係一樣，都是有緣無份。余母結婚數次，嫁埋佢嗰份，搞到佢冇得嫁人！臨走我同她相約，今年聖誕再相聚，我帶她去聖堂望彌撒。余毛姐在戲中的角色都是垃圾婆等醜角，但她擁有一顆最美麗的豁達慈悲的心。」

（即時娛樂）